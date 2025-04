Siedzimy z ukochanym na kanapie, oglądamy fajny film, chrupiemy popcorn, jest cudownie! I oto nadchodzi czas na reklamę... a w niej półnagie, piękne modelki z lśniącymi włosami, idealną cerą i oczywiście bez grama zbędnego tłuszczu!

Reklama

Ich seksownie umięśnione ciała połyskują na szklanym ekranie, a my w tym momencie zapadamy się jak najgłębiej w siedzenie i naciągamy na siebie koc by ukryć te niewinne krągłości...

Drogie Panie! Nie dajmy się zwariować!

Faktem jest, że wizerunek idealnej kobiety „atakuje nas" ze wszystkich stron, że naszpikowane są nimi gazety, reklamy, a nawet w większości filmów widzimy dwie młode śliczne kobiety, z których jedna mówi do drugiej - mamo... Ale trzeba wreszcie zrozumieć, że jest to jedynie zabieg reklamowy, który ma właśnie na celu zachęcenie nas do kupna cudownego kremu, reklamowanego przez ową piękność. Nie zdajemy sobie sprawy, że nad reklamą, która trwa kilkanaście sekund pracuje sztab ludzi i wszyscy „wyciskają siódme poty" żeby osiągnąć taki efekt! Odpowiednie światło to podstawa sukcesu, charakteryzacja tej „naturalnej" buzi też zajmuje sporo czasu i wysiłku, a przecież to nie koniec! Zdjęcia trafiają do specjalistów od grafiki komputerowej, u których nasze modelki przechodzą prawdziwą „obróbkę skrawaniem"! Tu trzeba odjąć, tam dodać, zatuszować niedoskonałości cery, poprawić rysy twarzy, zlikwidować cienie i worki pod oczami... Jest tego mnóstwo, bo kobieta ze „szklanego ekranu" jest po prostu taka ja Ty! Nie znaczy to, że nie warto o siebie dbać, wręcz przeciwnie, bo kiedy jesteśmy zadbane, emanuje z nas szczęście i radość życia. Trzeba więc zdrowo się odżywiać, chodzić na spacery, przeczytać dobrą książkę, a nawet kupić ten „rewelacyjny" krem... Tylko wrzućmy na luz i nie pozwólmy, by przytłaczały nas wizerunki nastolatek reklamujących kremy przeciwzmarszczkowe! Szczególnie ważne jest, aby uświadomić wagę problemu dorastającym, młodym dziewczynom, które w pogoni za idealną figurą popadają w bulimię i anoreksję, choroby, które prowadzą do skrajnego wyczerpania organizmu, a nawet zagrażają życiu! Najważniejsze jest zdrowie, któremu nie sprzyja ani otyłość, ani też niedowaga, dlatego trzeba lansować zdrowy styl życia, taki, który pozwoli nam zachować aktywność fizyczną na długie lata. Każdy człowiek jest inny, różnimy się od siebie charakterem, rysami twarzy, kolorem skóry, budową ciała i tak powinno zostać, nie powielajmy nudnych schematów.

Reklama

www.zdrowie.findit.pl