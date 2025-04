Czym są antyoksydanty

Antyoksydanty, nazywane inaczej deoksydantami lub przeciwutleniaczami, to substancje, które mają zdolność do neutralizacji wolnych rodników. Dzięki temu normalizują procesy zachodzące w komórkach i spowalniają procesy starzenia. Można wyróżnić antyoksydanty wewnętrzne, tzw. endogenne, występujące w naszej skórze i egzogenne, tzw. zewnętrze, które należy dostarczyć z zewnątrz, dzięki właściwej diecie i odpowiednio dobranym kosmetykom. Wśród antyoksydantów najskuteczniejsze są związki już dobrze poznane, jak witamina C i E, także i takie, których właściwości coraz bardziej odkrywamy np. Polifenole.

Gdzie występują i na czym polega ich działanie?

Część antyoksydantów, jak niektóre enzymy, występuje naturalnie w naszym organizmie. Niektóre musimy dostarczyć z zewnątrz - do tej grupy należy wiele substancji o udowodnionych naukowo właściwościach, takich jak witamina C, E, a także bardzo wartościowe, ale wciąż mało popularne polifenole. Ich podstawowym działaniem jest neutralizowanie wolnych rodników.

Witaminy C, E oraz Polifenol z cytrysów - sprzymierzeńcy skóry

Aby to wyjaśnić należy zacząć od tego, czym są wolne rodniki. To bardzo małe cząsteczki, występujące naturalnie w naszym organizmie i posiadają pojedynczy, tzw. ,,wolny elektron”, który szuka drugiego do pary. Gdy ich ilość wzrośnie tak bardzo, że organizm nie może ich sam zneutralizować, stają się niebezpieczne. Wówczas wolne rodniki atakują prawidłowe struktury cząsteczkowe i odbierają im elektrony. Pozbawione elektronów cząstki starają się „ukraść” je innym i tak powstaje efekt domina, prowadzący do destrukcji struktur komórkowych. Antyoksydanty zatem to takie cząsteczki - „rycerze”, biorące na siebie działanie wolnych rodników. Mechanizm przejęcia elektronu jest zawsze taki sam , ale ogromna ilość cząsteczek które zwiemy antyoksydantami nie wzięła się z przypadku. Niektóre bardziej „lubią „ skórę niż inne. I dlatego tutaj wykazują cała moc swojego działania.

Witamina C:

- chroni przed promieniowaniem UV ( inaczej niż filtry- które odbijają lub absorbują promienie) dzięki dużym właściwościom wiązania wolnych rodników

- w połączeniu z witaminą E , oprócz zwielokrotnionej mocy antyoksydacyjnej, hamuje szkodliwe działanie promieniowania UV na układ immunologiczny skóry

- pomaga przy produkcji kolagenu

- działa przeciw zanieczyszczeniom powietrza ozonem wzmacniając naprawę komórek naskórka

- wspomaga nawilżenie skóry biorąc udział przy syntezie ceramidów skóry

- ochrania potencjał regeneracyjny komórek macierzystych skóry

Witamina E

- jest nazywana wymiataczem wolnych rodników, gdyż jest uznawana za najbardziej skuteczny przeciwutleniacz

- wraz z witaminą C znacznie zwiększa swój potencjał antyoksydacyjny

Polifenole z cytrusów:

-wykazują działanie antyoksydacyjne we wszystkich strukturach komórkowych( cytoplazma, błony komórkowe, DNA

- hamują powstawanie barwnika ( czyli przebarwień) pod wpływem słońca

- łagodzą stan zapalny skóry

- ochraniają potencjał regeneracyjny skóry

Połączenie działania tych trzech antyoksydantów daje bardzo szeroka ochronę skóry przed wolnymi rodnikami .Witamina C chroni przestrzenie miedzy komórkami, Witamina E błony komórkowe a polifenole z cytrusów cała komórkę.