Potrafi być słodki i kochany, ale niektóre jego nawyki nawet świętego wyprowadziłyby z równowagi. Czy nad męskimi dziwactwami można zapanować? Na pewno warto spróbować...

Reklama

1. Błądzi, lecz nie zapyta o drogę



Dla większości panów dojazd z punktu A do punktu B to nie kwestia pokonania konkretnej odległości, lecz manifestacja inteligencji. Dlatego on woli godzinami kluczyć czy kręcić się w kółko, niż pohańbić się zapytaniem kogokolwiek o drogę. Przy następnej okazji kup mu wypasiony GPS w prezencie. Dzięki temu prostemu sposobowi oboje zaoszczędzicie czas i... niepotrzebne nerwy.

2. Ogląda się za spódniczkami



Mężczyźni są szczególnie wrażliwi na bodźce wizualne. Na widok niebrzydkiej dziewczyny niemal odruchowo odwracają głowę, by zerknąć jeszcze ten ostatni raz... Ale to wcale nie oznacza, że tym spojrzeniom towarzyszą zaraz zdrożne myśli! Tutaj niewiele można zdziałać, ale kiedy przyłapiesz go na gorącym uczynku, powiedz z pobłażliwą czułością: „Uważaj kochanie, jeszcze skręcisz sobie szyję”. Może zadziała...

3. Nosi ten sam T-shirt przez tydzień



Dla wielu mężczyzn tego rodzaju zaniedbania to dowód stabilnego, bezpiecznego związku. On nie zawraca sobie głowy higieną, bo czuje się przy tobie pewnie. Jeśli chcesz, by zawsze był świeży i wymuskany, przedstaw mu delikatnie swoje oczekiwania. Perspektywa zauroczenia ukochanej kobiety zawsze działa na mężczyzn mobilizująco.

4. Ma alergię na zakupy



Mężczyzn sprawunki szybko wyczerpują. A poza tym krążenie od stoiska do stoiska i oglądanie ciuchów czy kosmetyków to dla nich zwykła strata czasu. (Podobnie jak dla nas przebieranie w śrubkach i nakładkach w sklepie z artykułami żelaznymi). Gdy tylko dostrzeżesz u partnera pierwsze oznaki zniecierpliwienia, rozdzielcie się. Zaproponuj, żeby usiadł gdzieś z boku i poczytał gazetę. Albo niech zajrzy do innego działu – np. ze sportowymi rzeczami. To go podniesie na duchu i biedak jakoś wytrwa do czasu, aż dokonasz wszystkich niezbędnych przymiarek w kilku kolejnych butikach.

5. Nie daje ci dostępu do pilota



To typowo męski sposób na podkreślenie, kto ma większą władzę w związku. Dlatego nawet gdy oboje chcecie oglądać kryminał na czwórce, on dzierży pilota w dłoni niczym berło, żebyś przypadkiem nie zechciała nim pomanipulować. Zastanów się, czy partner nie czuje się kimś gorszym w waszym związku. Może np. za mało go chwalisz lub trzymasz pod pantoflem? Postaraj się trochę podreperować jego samoocenę.

6. Robi nieludzki bałagan w kuchni



Spokojnie sobie na to pozwala, bo wie, że ty i tak zmieciesz po nim wszystkie okruszki, zmyjesz naczynia i wypucujesz zlew. Co powinnaś zrobić? Zafunduj sobie francuski manikiur, po czym zapowiedz, że brudów w zlewie nawet nie tkniesz palcem. Przecież zrujnowałabyś sobie paznokcie! Racjonalne argumenty najprędzej trafiają mężczyznom do przekonania. Jest zatem szansa, że on będzie się bardziej pilnował... przynajmniej przez jakiś czas.

7. Irytuje go twoja podwyżka



Mężczyźni lubią żyć w złudnym przekonaniu, że przewyższają nas pod każdym względem. A już szczególnie są czuli na punkcie zarobków. Trudno mu się pogodzić z finansową dominacją kobiety. To rani jego dumę i wzbudza zazdrość. Staraj się nie zadrażniać sytuacji wyciągami z konta. Od czasu do czasu przypomnij partnerowi, że jest np. wspaniałym kochankiem czy świetnie zna się na polityce. Wtedy tak bardzo nie odczuje, że jego pensja przy twojej wygląda nieco mizernie...

8. Jest fanatykiem piłki nożnej



Kiedy mężczyzna obserwuje zgraję podekscytowanych facetów uganiających się za łaciatą piłką, czuje się tak, jakby był jednym z nich. To dlatego jest wtedy taki przejęty, że zapomina o całym świecie... Po prostu pogódź się z faktami. Lepiej, aby partner rozładował emocje przed telewizorem, niż snuł się po domu zły i sfrustrowany. A może i ty dasz się przekonać do tej nieco specyficznej rozrywki? Transmisje z dobrych meczów naprawdę wciągają!

9. Po pieszczotach zaraz zasypia



U mężczyzn, po orgazmie, poziom podniecenia gwałtownie maleje. Czują się odprężeni, senni i nie odczuwają potrzeby kontynuowania pieszczot. A nam jest wtedy zwyczajnie przykro, bo u kobiet spadek podniecenia następuje dużo wolniej. Spróbuj wyjaśnić ukochanemu, jak wiele dla ciebie znaczą pieszczoty „po”. On niestety nie potrafi czytać w twoich myślach. Jest jednak szansa, że gdy pozna twoje oczekiwania, postara się poświęcić ci jeszcze małą chwilkę.

Czytaj także:

Czego lepiej nie mówić facetowi?

Jak negocjować z partnerem?

Jak w prosty sposób poprawić relacje w związku?

11 ostrzegawczych znaków, że to nie facet dla ciebie

Reklama

Na podstawie artykułu Anny Leo-Wiśniewskiej