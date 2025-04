Całe źródło u Freuda

Jeśli mówimy o psychologii i psychiatrii, trudno byłoby na wstępie nie wspomnieć o teoriach Zygmunta Freuda na temat świadomości i podświadomości, strukturze osobowości, popędach i mechanizmach obronnych. Czym według niego jest id, ego i superego? Dlaczego wypieramy pewne zdarzenia i prawdy? Do czego służy projekcja?

Mechanizmy obronne – w trosce o naszą psychikę

Mechanizmy obronne są strategiami umysłowymi, które pozwalają na ochronę ego, czyli świadomej części osobowości. Prezentujemy je i omawiamy. Który pasuje do Ciebie?

Uwaga, histeria!

Łatwo ulegasz wpływom? Często zachowujesz się teatralnie? Lubisz wypowiadać się na tematy, na których się nie znasz? Nieustannie zabiegasz o zainteresowanie innych? Ludzie mówią, że zachowujesz się prowokacyjnie i lubisz uwodzić? Być może masz osobowość histroniczną.

Ekscentrycy wokół nas

Ekscentryk ekscentrykowi nierówny – rozpoznajemy trzy główne typy tej osobowości: schizotypową, schizoidalną oraz paranoiczną. Czy ekscentryk to po prostu dziwak? A może to zbytnie uproszczenie?

Kłamiesz!

Czy można rozpoznać, że ktoś stara się nas oszukać? Oczywiście!Jego ciało wysyła szereg znaków – tak, jakby mówiło „Uważaj, on kłamie!”. Jakie to sygnały? Na co zwracać uwagę?

Niewerbalne rozmówki

Kontakt z drugim człowiekiem to nie tylko rozmowa, ale też gesty, subtelne sygnały wysyłane za pośrednictwem ruchu ciała, spojrzeń czy grymasu twarzy. Nie używamy wszak słów, gdy płaczemy, śmiejemy się lub obrażamy, a przecież druga osoba w lot wychwytuje nasze emocje. Czy śmiech jest zaraźliwy? Czym charakteryzują się postawy „witam” i „żegnam”?

Emocje wokół nas

Emocje rządzą nami i naszym życiem. Badania dowiodły, że rozwinięta inteligencja emocjonalna przyczynia się do osiągnięcia sukcesu. Jak wzbogacić swoje życie emocjonalne i dlaczego warto to zrobić?

Nie pamiętam!

Szybkie tempo życia, ciągły pośpiech i stres, przepracowanie… Natłok informacji sprawia, że wielu z nas ma problemy z pamięcią. Jak usprawnić więc swoją pamięć? Istnieje szereg technik zapamiętywania przydatnych zapominalskim.

Ja jak nie ja…

Depersonalizacja polega na tym, że osoba ma poczucie odłączenia się od własnego ciała lub psychiki. Tak jakby stała z boku, obserwując siebie jako kogoś obcego. Może temu towarzyszyć stan określany mianem derealizacji: gdy cały świat postrzegany jest jako dziwny i obcy.

Wpłynę na Ciebie

Techniki wywierania wpływu społecznego w naturalny sposób kształtują relacje międzyludzkie - czy mogą być zatem niebezpieczne? Okazuje się, że tak. Sztuka wywierania wpływu bywa niestety stosowana w celu manipulacji. Jak się przed nią ochronić? Poznaj tajniki wywierania wpływu!

Ekspresowe czytanie

Masz mało czasu, a dużo do przeczytania? Zostało Ci tylko kilka dni do egzaminu, a na biurku piętrzą się nieprzeczytane książki? A może po prostu ciekawi Cię, jak szybko można czytać? Specjaliści opracowali kursy szybkiego czytania, które mogą znacznie usprawnić i ułatwić życie zabieganych i zapracowanych. Na czym polega tajemnica szybkiego czytania?

Wyścig szczurów

Ciągła pogoń za sukcesem i rywalizacja na szczeblu zawodowym, stres, pośpiech, byle szybciej, lepiej, mocniej, mądrzej, dokładniej… A może by tak zatrzymać się i wsłuchać w siebie? Warto?

To już jest koniec?

Dobrze jest przyjąć chorobę jako nową sytuację, do której, aby móc z nią jak najlepiej żyć, warto się przygotować. Należy znać swojego wroga, aby mieć szansę zdobyć nad nim przewagę. Twoja choroba, to taki przeciwnik. Aby dać radę zapanować nad nim na tyle, by nie przewrócił Twojego życia do góry nogami, warto byś poznał, czego nie lubi. Jak postępować, aby go znokautować i jak, aby nie strzelić samobójczego gola do własnej bramki.

Samobójstwa

Słupki, wykresy, diagramy… Statystyki samobójstw nie oddadzą ludzkiej tragedii i krzywd. A przecież dotyczą śmierci pojedynczych osób – ludzi, którzy mieli swoje rodziny, domy, przyjaciół, chodzili do pracy czy szkoły, mieli swoje przyzwyczajenia…

Żegnaj…

Odejście bliskiej osoby zawsze jest bolesne. Aby poradzić sobie ze stratą, niezbędny jest proces żałobny. Pojawia się tu wiele trudnych emocji, jak: złość, gniew, poczucie winy, poczucie bezradności, załamanie wiary, smutek, lęk. Jak poradzić sobie z bólem po stracie?

