W zdrowym ciele zdrowy duch

Wysiłek fizyczny, bez znaczenia jaką formę przybierze, korzystnie wpływa na nasz organizm. Poprawia krążenie, wspomaga trawienie, poprawia kondycję i wydolność, nadaje lekkości naszemu ciału. Jeśli aktywność fizyczna dodatkowo jest wspomagana świeżym powietrzem, czyli czynnym uprawianiem sportu na zewnątrz, to również możemy mówić o dotlenieniu organizmu, dostarczaniu serotoniny przy udziale światła słonecznego, poprawie odporności fizycznej, zahartowaniu ciała. Fizyczne objawy mają bardzo duże znaczenie na nasze samopoczucie psychiczne. Im nasza kondycja jest lepsza, tym lepiej czujemy się psychicznie. Nasze ciało wysyła bowiem sygnał do mózgu, że czujemy się dobrze, zdrowo i jesteśmy bezpieczni. Ponadto wyglądamy znacznie lepiej, jeśli regularnie wykonujemy ćwiczenia fizyczne, co z kolei wpływa na naszą atrakcyjność, a co za tym idzie ocenę własnej wartości.

Rozładuj napięcie

Można także dopatrywać się pozytywnych czynników wynikających z faktu, że osoba podejmując decyzję o uczęszczaniu na konkretne zajęcia, spotyka nowych ludzi, nawiązuje znajomości, ma poczucie rozwoju osobistego - chociażby z powodu zadbania o siebie.Rozładowanie stresu za pomocą aktywności fizycznej ma też pozytywny wydźwięk z tego powodu, że w sposób konstruktywny wykorzystujemy energię, która kumuluje się podczas konfrontacji z trudnymi sytuacjami. Czujemy się wówczas bardzo zdenerwowani i powinniśmy dać ujście tym nerwom. Można to zrobić na różne sposoby, aczkolwiek żaden oprócz wysiłku fizycznego, nie będzie miał tak wielu pozytywnych konsekwencji dla naszego ciała i umysłu.

Nie tylko zdrowe ciało

Wbrew pozorom wszystkie te czynniki mają ogromny wpływ nie tylko na stan naszego ciała, ale również na samopoczucie psychiczne. Jeśli regularnie będziemy uprawiać sport okaże się, że mamy większą odporność również psychiczną. Ćwiczenia bowiem kształtują postawy, zachowania, które wspomagają kontakty społeczne, a co za tym idzie poprawiają jakość tych kontaktów. Są to np. zdrowa rywalizacja, pokora, umiejętność pomagania, systematyczność, dokładność, ustalanie priorytetów. Dlatego tak ważne jest, aby zaszczepić dzieciom miłość do wysiłku fizycznego. Wówczas łatwiej będzie im radzić sobie w kryzysowych sytuacjach - w sposób konstruktywny i akceptowany społecznie.