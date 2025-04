Wyuczona bezradność

Bezradność to przeżywanie braku możliwości wpływu na sytuację, np. zapobiegnięcia przykrym doświadczeniom. W wyniku silnego przeżycia złej sytuacji, której nie udało się uniknąć lub powtarzających się trudnych wydarzeń, ludzie i zwierzęta uczą się biernej postawy. Wyuczona bezradność powoduje bierną postawę także wtedy, gdy sytuacja nie jest nieunikniona.

Badania wykazały, że przewidywanie braku efektów działań może wywołać dwa typy bezradności:

• brak reakcji na wydarzenia z powodu ograniczenia motywacji do działania,

• utrudnione dostrzeganie zależności między zachowaniem a jego skutkami.

Atrybuty bezradności

Człowiek doświadczający bezradności, szuka jej przyczyn. Przypisywanie bezradności określonym przyczynom to proces atrybucji przyczynowej.

Do uczenia się bezradności najbardziej przyczyniają się atrybucje wewnętrzne, stabilne i uogólnione (np. jestem głupi i beznadziejny).

Wychodzenie z wyuczonej bezradności

Terapia depresji, za której podstawę przyjmuje się wyuczoną bezradność, opiera się na terapii behawioralno-poznawczej. Lekarz specjalista może podjąć decyzję o równolegle prowadzonej farmakoterapii.

Jak wspierać?

W czasie terapii należy dostarczać wspieranej osobie okazji do doświadczania sukcesów, stopniowo, od drobnych po sukcesy w trudniejszych zadaniach. Uświadomienie sobie skuteczności własnego działania i zdolności do odnoszenia sukcesów czy radzenia sobie z trudnościami, są zachętą do zmiany postawy z biernej na aktywną.