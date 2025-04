Wzorce myślowe w powstawaniu lęku społecznego

Osoby dotknięte silniejszym lękiem społecznym mają skłonności do tego, by myśleć o sytuacjach społecznych w bardziej negatywny sposób, niż ci, u których lęk utrzymuje się na normalnym poziomie. Nasze wzorce myślowe obejmujące: niepokojące myśli, interpretacje i przewidywania mogą prowadzić do odczuwania lęku i strachu w sytuacjach społecznych.