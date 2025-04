Mama-wilk przeprowadza się ze swoimi szczeniakami nawet do 5 razy przed wypuszczeniem ich z gniazda. Za każdym razem jest to bardziej skomplikowane otoczenie. Dlaczego? Dlatego, że intuicyjnie wie jak

bardzo ważna jest socjalizacja, oswajanie z dużą ilością różnych

czynników zewnętrznych, stymulacja.

Wszystko jednak należy robić z

głową. Najważniejszy okres socjalizacji psów przypada na jego młodość,

należy jednak pamiętać, że właściwa socjalizacja powinna trwać przez całe

życie psa.

Zobacz też: Czy kupić dziecku zwierzaka?

Pierwszy okres socjalizacyjny przypada na tzw. stadium

erupcyjne (3-5/7 tygodni), kiedy zwykle pies jest jeszcze u hodowcy, ze

swoją mamą, rodzeństwem - to właśnie tam uczy się, że zbyt silne

ugryzienie boli i że tak nie można, że istnieją pewne zasady zachowania w

grupie, których należy przestrzegać. Stąd bardzo istotne jest z jakiego

źródła pochodzi Twój pies - czy miałeś możliwość poznania miejsca,

gdzie się wychowywał, poznania matki i rodzeństwa. Wybierając z całego miotu wiele osób wybiera tego odrzuconego, biednego, słabiutkiego. Czy to jednak dobrze?

Czytaj więcej: psy.wieszjak.polki.pl

Reklama