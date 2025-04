Dostałaś pracę, o której zawsze marzyłaś, i za parę dni zaczynasz. Z jednej strony bardzo cieszysz się na nowe wyzwania, z drugiej – odczuwasz rosnący niepokój. Zadajesz sobie dziesiątki pytań: jak oceni mnie szef? Czy współpracownicy mnie polubią? Czego warto unikać, a na co zwrócić uwagę, by wydać się osobą sympatyczną, otwartą i zarazem kompetentną? Tego rodzaju niepewność jest czymś zupełnie naturalnym – uspokajają psycholodzy. Wiadomo, nowicjusze zwykle są bacznie obserwowani, a od tego, jak się zaprezentują, wiele zależy – choćby to, jaką pozycję zajmą wkrótce w zespole. Przeczytaj zatem, co zrobić, by w nowej pracy wszystko ułożyło się po twojej myśli.

Zadbaj o miłe relacje z zespołem

To bardzo ważne – podkreślają zawodowi doradcy. Kiedy bowiem żyjemy z kolegami w przyjaźni, o wiele łatwiej nam się pracuje!

- Staraj się dopasować do ludzi, z którymi dzielisz obowiązki. Są z reguły spokojni i cisi? A więc nadmierna przebojowość może nie być przez nich zbyt dobrze widziana. To grupa raczej głośna, wyluzowana? Spróbuj zatem pokazać, że też masz temperament!

- Dla wszystkich bądź miła i często się uśmiechaj (tak robią profesjonaliści). Pamiętaj też, że takie słówka, jak: „proszę”, „dziękuję”’ „przepraszam” – zjednują każdego!

- Nie daj się wciągać w żadne nieformalne kliki. Kiedy jakaś koleżanka zacznie obmawiać przed tobą drugą – pod byle pretekstem skończ szybko temat. Musisz sama dobrze wszystkich poznać, by wyrobić sobie o każdym właściwą opinię.

Bon ton młodej pracownicy

Do pracy ubieraj się elegancko, ale skromnie. Unikaj mocnego makijażu, nadmiaru ozdób, a perfum używaj w niewielkiej ilości. O czym jeszcze warto pamiętać?

- Wchodząc do biura, to ty witasz osoby, które są już w pokoju, nie odwrotnie.

- Nie musisz podrywać się z krzesła, gdy przełożony przystaje przy twoim biurku tylko na chwilę. Jednak gdy rozmowa zaczyna się przedłużać, wypada wstać.

- Wychodząc z pokoju, zawsze zabieraj komórkę ze sobą, by jej sygnał nikogo niepotrzebnie nie niepokoił.

- Jeśli masz do koleżanki jakąś sprawę, a ona jest akurat pochłonięta pracą, nie przeszkadzaj jej. Poczekaj, aż będzie mniej zajęta.

Wykaż się swoimi kompetencjami

Na początek dokładnie przestudiuj zakres swoich obowiązków oraz dowiedz się o najważniejsze, terminowe prace związane

z twoim stanowiskiem. A co zrobić, by podołać wyzwaniom?

- Gdy czegoś nie wiesz, pytaj bardziej doświadczonych kolegów. Jednak prostsze sprawy staraj się rozwiązywać sama.

- Jeśli zdarzy ci się popełnić błąd, szybko popraw pracę i – gdy nie jest to naprawdę konieczne – nie opowiadaj o tym. Nie każdym niedociągnięciem trzeba się od razu chwalić.

- Dopóki nie wciągniesz się w pracę, unikaj forsowania własnych pomysłów. Jednak gdy później przyjdzie ci do głowy jakieś ciekawe rozwiązanie, nie wahaj się – przedstaw je przełożonemu. Kreatywne myślenie pomaga piąć się w górę!

Chcesz dowiedzieć się, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy? Czytaj dalej...

Trudne sytuacje - jak sobie radzić

Najważniejsze to nie dać się stresowi (nerwy koi, np. wzięcie kilku głębokich oddechów) i wszystkie problemy starać się wyjaśniać od ręki. Warto przy tym pamiętać, że nieporozumienia zdarzają się w każdej pracy.

- Szef zlecił ci zbyt wiele zadań i nie nadążasz z obowiązkami? Uzbrojona w stosowne argumenty od razu powiedz o tym przełożonemu i postaraj się wynegocjować dłuższy termin oddania pracy. To naprawdę lepsze niż nie dotrzymanie terminu czy oddanie pracy zrobionej byle jak.

- Koleżanka wciąż cię zagaduje i nie pozwala skupić się na pisaniu raportu? By szybko uciąć rozmowę, nie odrywaj wzroku od biurka, ani nie dopytuj o szczegóły opowieści. Albo zerknij wymownie na zegarek i powiedz, że porozmawiacie później, bo teraz masz do załatwienia coś bardzo pilnego. Współpracownica powinna się wycofać.

- Zabrałaś głos na zebraniu, a wszyscy są rozgadani i nikt nie słucha tego, co mówisz? Zamilknij na pół minuty (cisza zaintryguje kolegów), a potem staraj się cały czas patrzeć na ludzi, do których się zwracasz. Zobaczysz, wszyscy od razu zamienią się w słuch!