Dostałaś pracę, o której marzyłaś, i za parę dni zaczynasz. Z jednej strony cieszysz się na nowe wyzwania, z drugiej – odczuwasz rosnący niepokój. Niewiele wiesz o swojej firmie, masz dziesiątki wątpliwości. Czy wykażesz się odpowiednimi kompetencjami? Jak ułożą się twoje relacje z szefem, kolegami? Takie obawy są naturalne. Wiadomo, nowicjuszy zwykle bacznie się obserwuje, a od tego, jak się zaprezentujesz, wiele zależy. Ale spokojnie. Dzięki naszym wskazówkom zapewnisz sobie wspaniałe wejście, a nim minie twój 3-miesięczny okres próbny, możesz nawet zyskać opinię profesjonalistki!

1. Pierwszy dzień - Oswajasz się z nowym miejscem

Ważne, byś w pracy stawiła się punktualnie. Na wszelki wypadek sprawdź, ile czasu zajmie ci dojazd do biura i nastaw budzik na odpowiednią godzinę. Przekraczając natomiast próg firmy, powtarzaj sobie: „Będzie dobrze!”. To doda ci pewności siebie

i trema trochę odpuści.

Rady polek:

- Istotne informacje (np. nazwiska, numery telefonów) zapisuj skrzętnie w notesie. W najbliższych tygodniach to będzie twój najlepszy przewodnik!

- Nie domagaj się z miejsca dodatkowych segregatorów czy szafek. Na to przyjdzie czas.

- Szukaj okazji do nawiązania kontaktów z kolegami, jednak sama nie proponuj nikomu przejścia na „ty”, chyba że wszyscy mówią sobie po imieniu. Wtedy zrezygnuj z formy „pan”, „pani”, bo inaczej mogłabyś się wydać osobą nieprzystępną lub bardzo zagubioną.

2. Pierwszy tydzień - Obserwujesz i… wyciągasz wnioski

To czas, w którym musisz wdrożyć się w pracę, poznać panujące

w firmie zwyczaje i starać się do nich dostosować. Pamiętaj jednak, że nikt nie będzie od ciebie wymagał, byś od razu we wszystkim świetnie się orientowała.

Rady polek:

- Poproś o przedstawienie ci zakresu twoich obowiązków i zapytaj o najważniejsze, terminowe prace związane z twoim stanowiskiem.

- Zwracaj uwagę na to, jak pracownicy odnoszą się do siebie (bezpośrednio, na dystans?) oraz jakie postawy są wysoko punktowane (przebojowość, sumienność?). Dobra znajomość istniejących w zespole układów i cenionych wartości bardzo ułatwia adaptację.

- Nawet jeśli w starej pracy mogłaś sama majstrować przy kserokopiarce czy słuchać radia, tutaj tego nie rób,

o ile nie jest to ogólnie przyjęte. Koledzy mogą pomyśleć, że się szarogęsisz.

3. Nim upłynie miesiąc - Dajesz się poznać od jak najlepszej strony

Na tym etapie wiesz już mniej więcej, co cię dalej czeka, ale nie czujesz się jeszcze pewnie. Pracuj więc na dobrą markę, jednak nie próbuj błyszczeć za wszelką cenę. Raczej więcej słuchaj, niż mów.



Rady polek:

- Lepiej daruj sobie wynurzenia na temat swoich osiągnięć w poprzedniej pracy. Inni gotowi jeszcze uznać, że zadzierasz nosa. Unikaj też krytycznych opinii o kolegach z byłej firmy. Świat jest mały i ktoś może znać bohaterów twoich opowieści.

- Drobniejsze sprawy staraj się rozwiązywać samodzielnie, ale gdy czegoś nie wiesz, pytaj. Unikaj tylko pytania dwa razy o to samo, ponieważ innym może to przeszkadzać w pracy.

- Przychodź do biura punktualnie i wychodź jako jedna z ostatnich, jednak nie odmawiaj np. wyjścia na obiad, gdy ktoś ci to proponuje. Koledzy mogliby ci przypiąć łatkę nadgorliwca.

4. Do 8. tygodnia - Zaczynasz zacieśniać więzy koleżeński

Z grubsza pewnie już się orientujesz, kto jest w firmie ogólnie lubiany, a kto komu podpadł i dlaczego. Sama jednak nikogo specjalnie nie wyróżniaj ani też nie manifestuj swoich antypatii. Pamiętaj, pierwsze wrażenie często bywa mylne!

Rady polek:

- Jeśli w firmie jest zwyczaj spotykania się pracowników po pracy (np. w pubie), bierz udział w tych imprezach. Lepiej wtedy wszystkich poznasz. Poza tym osoby, które odseparowują się od zespołu, często zostają potem odsunięte na bok.

- Bądź otwarta, ale zachowaj prywatność. Powiedz np., czym się interesujesz lub gdzie spędziłaś urlop, gdy ktoś cię o to zapyta. Jednak takie szczegóły z życia osobistego jak np. choroby czy konflikty z bliskimi zachowaj lepiej dla siebie. Nigdy bowiem nie wiadomo, czy takie informacje nie zostaną kiedyś wykorzystane przeciwko tobie.



5. Po 2 miesiącach - Wykazujesz się swoimi kompetencjami

W tym okresie czujesz się w biurze już na tyle pewnie, że powinnaś dać się poznać jako osoba samodzielna, pełna inicjatyw i pomysłów.

Rady polek:

- Jeśli przyjdzie ci do głowy jakieś ciekawe rozwiązanie, nie wahaj się – przedstaw je przełożonemu. Podkreśl koniecznie, że sama na to wpadłaś i zależy ci na interesie firmy.

- Wszystkie zadania staraj się wykonywać na czas, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

- Gdy zdarzy ci się popełnić błąd, przyznaj się do tego i szybko popraw pracę. Nie bierz jednak całej winy na swoje barki, jeśli nie jest to konieczne. Niektórymi niedociągnięciami w ogóle nie musisz się chwalić.

- Rozmawiając z szefem, napomknij od czasu do czasu: „Mam dużo pracy, ale nieźle sobie radzę”. Prezentując swoje zaangażowanie, zbierasz mocne punkty!

6. Ostatnie 2 tygodnie - Dzielnie stawiasz czoło problemom

Ponieważ na tym etapie współpracownicy uważają cię już za „swoją”, może zacząć dochodzić między wami do drobnych tarć.



Rady polek:

- Nieporozumienia wyjaśniaj od ręki. Koleżanka słusznie boczy się na ciebie? Spróbuj załagodzić sytuację. Często wystarczy zwykłe „przepraszam”.

- Nie traktuj każdej uwagi na temat swojej pracy jak złośliwej krytyki. Pamiętaj, surowe oceny doświadczonych kolegów mogą cię wiele nauczyć.

- Gdy czujesz, że napięcie narasta, weź kilka głębokich oddechów lub wypij herbatkę z melisy. Odprężysz się!

- Wypełniaj dokładnie polecenia szefa, a gdy twój okres próbny dobiegnie końca, poproś go o rozmowę i zapytaj, jak ocenia twoje starania. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, będziesz mogła świętować przedłużenie umowy. Uważaj tylko, aby później nie spocząć na laurach. Pracuj sumiennie dalej!

Anna Leo-Wiśniewska