Przejadanie sięMówi się, że smutne kobiety „zajadają problemy” czekoladkami. Rzeczywiście, jest to życiowa, potoczna obserwacja, która znajduje potwierdzenie w niektórych przypadkach depresji. Popadające w stan przygnębienia kobiety (mężczyźni także) poprawiają sobie nastrój przez jedzenie. Najbardziej stereotypowym przykładem jedzenia, związanego z poprawianiem sobie nastroju są słodycze. Mogą to być jednak inne produkty.

Jeśli jedzenie służy wyłącznie poprawie nastroju, jego skuteczność w tej kwestii maleje i z czasem potrzebne są coraz większe porcje. Jeśli więc ktoś coraz częściej podjada między posiłkami, robi to w sposób nerwowy, a dodatkowo wygląda, jakby jedzenie przynosiło mu ulgę zamiast sprawiać „smakową” przyjemność, należy zastanowić się nad przyczyną tego stanu.Brak apetytuBrak apetytu i zaniedbywanie jedzenia jest częstszym objawem niż nadmierne łaknienie. Depresja odbiera przyjemność płynącą z jedzenia nie tylko smakoszom, dla których to szczególnie przykry objaw, ale także statystycznemu Kowalskiemu. Jedzenie jest nie tylko procesem dostarczania organizmowi niezbędnych składników, ale także czynnością przynoszącą przyjemne doznania smakowe. W depresji doznania te są przytłumione lub całkowicie zanikają.Zmiana przyzwyczajeńSkutkiem zaniku dbałości o właściwe odżywianie, czerpania przyjemności z jedzenia i osłabienia motywacji do podejmowania czynności związanych z przygotowaniem posiłków, może być zmiana nawyków żywieniowych.

Skutkiem tego może być zapominanie o posiłkach, jak również niezdrowe odżywianie się. Brak prawidłowo zbilansowanej diety odbija się zazwyczaj na stanie zdrowia, wyglądzie zewnętrznym i samopoczuciu, pogłębiając doznania objawów depresyjnych.L-TryptofanW ramach zmiany nawyków, w niektórych przypadkach daje się zaobserwować samoistne dążenie do zwiększenia w diecie ilości produktów zawierających L-Tryptofan – prekursor serotoniny. Ważne, że razem z depresją występują zaburzenia poziomu serotoniny. Można też zauważyć, że niektóre osoby cierpiące na depresję świadomie zmieniają w ten sposób swoją dietę, pragnąc samodzielnie wpływać na stan swojego organizmu. Należy pamiętać, że zmiany te powinny być wprowadzane w porozumieniu z lekarzem prowadzącym terapię, nigdy zaś zamiast terapii.

