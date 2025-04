Problemy psychiczne – wizyta u psychiatry



Do psychiatry nie potrzeba skierowania. Oznacza to, że można ominąć lekarza pierwszego kontaktu i od razu skierować kroki do specjalisty z poradni zdrowia psychicznego współpracującej z NFZ.

Psychoterapia



Oprócz wizyty u psychiatry można tam również skorzystać z indywidualnej lub grupowej psychoterapii. Psychoterapia i leczenie farmakologiczne idą w parze i w parze dają najlepsze rezultaty. Psychiatra może zdiagnozować problem i przepisać lek, a psychoterapeuta – poprawić stan psychiczny dzięki psychologicznej pracy z pacjentem.

Leczenie psychiatryczne w szpitalu



Na leczenie psychiatryczne w szpitalu kierowane są osoby, których stan zdrowia zagraża im samym lub postronnym. Nagłą sytuacją tego typu jest na przykład próba samobójcza. W takim wypadku nie potrzeba zgody na leczenie.

