Każde zaginięcie to tragedia zarówno osoby, która znika bez śladu, jak i jej rodziny oraz bliskich. Zaginięcie to strata, to pytania pozostawione bez odpowiedzi, to ciężar, z którym trudno sobie poradzić. Depresja może pojawić się w tym przypadku zarówno po stronie osoby zaginionej, może być przyczyną, która popycha do usunięcia się z życia bliskich, do ucieczki od ludzi i świata, niekiedy – do poszukiwania alternatywnych w stosunku do leczenie rozwiązań. Depresja może też pojawić się w rodzinie i kręgu osób bliskich zaginionemu.

Zaginięcie, szczególnie zaś niepewność co do losów bliskiej osoby, są poważnym obciążeniem, a gdy trwa dłużej, może przerodzić się w depresję. Dlatego tak ważne jest zarówno wspieranie bliskich, jak i bardzo konkretna pomoc. Pomoc można otrzymać od służb (zaginięcie należy zgłosić na policję) oraz od organizacji pozarządowych. W przypadku Fundacji Itaka, skuteczność poszukiwań przekracza 70%. Nie zawsze jest to powrót osoby zaginionej do domu, ale przynajmniej jest to znak życia i potwierdzenie, że osoba ta ma się dobrze – te informacje są mocną podstawą do odbudowania życia, które w wielu przypadkach całymi latami jest podporządkowane poszukiwaniom.

Depresji reaktywnej powstałej po utracie bliskiej osoby nie należy lekceważyć ani odkładać kontaktu ze specjalistą na dalszy plan (często słyszy się, że odnalezienie bliskiej osoby jest najważniejsze, że wszystkim innym można zająć się w bliżej nieokreślonym „później”). Odkładanie nie tylko nie przyspiesza odnalezienia osoby zaginionej (poszukiwania są przecież prowadzone przez kompetentne służby oraz organizacje), ale z powodu pogarszającego się funkcjonowania psychicznego, może spowodować do pominięcie istotnego dla poszukiwań szczegółu, który mógłby pomóc w poszukiwaniach.

Na pytanie, jak poradzić sobie z trudną sytuacją odpowiedzi mogą udzielić specjaliści dyżurujący w poniedziałki i czwartki w godzinach 17:00 – 20:00 przy Antydepresyjnym Telefonie Zaufania.

