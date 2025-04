Żywienie a emocje

W przypadku, gdy stres czy niepowodzenia zwyczajnie „zajadamy”, możemy mówić o tak zwanym żywieniu emocjonalnym. Osoby wykazujące skłonności do takiego typu żywienia najczęściej konsumują produkty wysokokaloryczne i jednocześnie obfitujące w węglowodany proste (łatwo przyswajalne). Przynosi to jedynie chwilową ulgę i rozładowanie odczuwanego napięcia. Niedługo po takim „emocjonalnym posiłku” pojawiają się wyrzuty sumienia i ponownie czujemy się źle.

Destrukcyjny stres

Kluczem do zmian jest identyfikacja i zrozumienie przyczyn problemu. Być może nawyk przynoszenia sobie ulgi poprzez jedzenie przejęliśmy po rodzicach? A może jedzenie po prostu od zawsze kojarzyło nam się z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa, którego brakuje nam najbardziej w sytuacjach stresowych?

Powstrzymanie się od zjedzenia nadprogramowej porcji pokarmu, w celu złagodzenia stresu, może pomóc w wykształceniu prawidłowych nawyków żywieniowych. Szacuje się, że zmiana przyzwyczajeń może zająć nawet 6 miesięcy. Bądźmy więc cierpliwi i nie poddawajmy się, jeśli jeden raz poniesiemy porażkę.

Co zrobić?

Warto zainteresować się technikami relaksacyjnymi. Pomocne będą przyrządy ułatwiające przejście w stan odprężenia. Mogą to być specjalne kulki do ściskania. Napięcie rozładuje naciskanie na folię wypełnioną powietrzem. Nerwy pomoże ukoić akwarium z rybkami czy też głaskanie ukochanego zwierzątka. Dobrym pomysłem na nabranie dystansu do problemów może być spacer z pupilem lub przyjaciółmi.

Pamiętaj o magnezie

Pamiętajmy, że organizm jest mniej odporny na stres w przypadku niedoborów magnezu. Ten ważny dla układu nerwowego składnik znajdziemy między innymi w kaszy gryczanej, orzechach, nasionach roślin strączkowych, kakao i produktach na jego bazie, szpinaku, nasionach sezamu, pestkach dyni, nasionach słonecznika. Nasiona warto stosować jako dodatek do sałatek czy też jako posypkę do kanapek.

W przypadku niewystarczającej podaży magnezu wraz ze spożywaną żywnością, warto w porozumieniu z lekarzem rozważyć możliwość włączenia suplementów diety, czyli specjalnych preparatów.

