Zajadanie stresu

Pracujesz pod presją czasu, jesteś zestresowana, a przy tym odchudzasz się? Uważaj, może okazać się, że twoja dieta nigdy nie przyniesie skutku!

Problem zajadania stresu wykryty został stosunkowo niedawno. Statystyki jednak są przerażające: blisko połowa z osób, które chcą zrzucić zbędne kilogramy, a których praca jest stresująca nie zmniejsza swej wagi. Dlaczego tak się dzieje? Wszystkiemu winien oczywiście stres. Dziś pracujemy więcej i dłużej. Jesteśmy w stanie poświęcić wiele dla awansu, premii, czy choćby utrzymania swego stanowiska pracy. Taki styl życia prowadzi jednak do poważnych konsekwencji. Przede wszystkim nasz organizm po jakimś czasie będzie musiał odreagować wszelkie sytuacje, które wprowadziły do krwiobiegu większą porcję adrenaliny- hormonu stresu. Jednym ze skutecznych i od lat stosowanych sposobów jest... fundowanej sobie słodkiej przekąski! Pączek, wuzetka czy tabliczka pełnomlecznej czekolady znajdą się w jadłospisie każdego. Co więcej, błyskawicznie potrafią one poprawić nasz kiepski nastrój. Nawet jeśli zjemy za dużo, wmawiamy sobie, że to przecież źródło cennego magnezu, a nie ogromna ilość kalorii. Poza tym, wiele osób sądzi: ,,Ciężko pracuję i mogę sobie pozwolić na małą przyjemność!" Niestety, takie postępowanie niesie ze sobą poważne konsekwencje...

Większy stres dzięki... diecie

Problem zajadania stresu dotyczy jednak nie tylko osób, które pracują pod presją czasu. Jest to poważny kłopot zwłaszcza dla tych, którzy postanowili się odchudzać. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta; osoby, które się odchudzają muszą zużyć wiele energii i sił psychicznych by opanować chęć sięgnięcia po coś słodkiego. Trzeba przecież wciąż liczyć kalorie, zastanawiać się nad wielkością porcji, ograniczać ilość produktów, które lądują na naszym talerzu. Kiedy natomiast pojawia się stres, ogromna ilość energii zostaje zużyta właśnie na walkę z tym zjawiskiem. Na kontrolowanie twojego wilczego apetytu już nie jej starcza. Dlatego przestajesz już panować nad swoją dietą, a musisz szybko uzupełnić niedobory energii wywołane stresującymi przeżyciami. Skutek? Mimo diety wciąż sięgasz do szafki ze słodyczami, a w czasie przerwy w pracy oprócz zdrowej kanapki kupujesz też czekoladowy, kaloryczny batonik.

Nic więc dziwnego, że osoby stosujące dietę jedzą o wiele więcej niż te, których praca jest mniej absorbująca.

Jednak zajadanie stresu to zjawisko, które dotyczy także osób otyłych, które właśnie ,,wzięły się za siebie" i zaczęły stosować zbyt rygorystyczną dietę. Ich organizm przeżywa wówczas tak wielki szok, że ludzie ci zachowują się dokładnie tak samo, jak zestresowani pracownicy wielkich korporacji. Często takie otyłe osoby są poddenerwowane, niespokojne. W końcu nie wytrzymują presji i... sięgają po smakołyk. Dlatego tak ważne w tym przypadku jest właściwe dobranie diety!

Jak z tym walczyć?

Zajadanie stresu może dotknąć każdego z nas. Dlatego warto znać kilka sposobów radzenia sobie z tym problemem. Większość lekarzy jest zdania, że pomóc mogą ziołowe preparaty łagodzące skutki stresu. Dzięki temu, że uspokoją twoje stargane nerwy, będziesz mieć większe szanse na opanowanie napadów głodu. Możesz więc regularnie pić melisę, ale lepiej spytać o odpowiedni preparat lekarza. Po poradę warto udać się już wcześniej, przed rozpoczęciem diety. Jeśli bowiem skorzystamy z pomocy fachowca, który przy ustaleniu diety weźmie pod uwagę nasz zawód i tryb życia jaki prowadzimy, szybciej osiągniemy sukces. Wyniki, które da nam takie rozsądne odchudzanie być może nie będą błyskawiczne, ale na pewno okażą się długotrwałe!

Twój ruch!

Jest jednak środek, który pomaga zwalczyć nie tylko stres, ale jeszcze pozwoli nam pokonać nadwagę. Ta cudowna metoda to... ruch fizyczny! Wysiłek wpływa nie tylko na spalanie kalorii, zwiększenie przemiany materii i spalanie tkanki tłuszczowej. Ruch pozwala też skutecznie rozprawić się ze stresem! Poczujesz się lepiej zwłaszcza wtedy, gdy wybierzesz taką aktywność, jaką lubisz najbardziej. Dlatego jeśli lubisz jeździć na rowerze, postaw na ten sport, nie zmuszaj się natomiast do forsownych ćwiczeń na siłowni, po których będziesz padać ze zmęczenia!

Porcja ruchu pozwala też przeciwdziałać zajadaniu stresu dzięki temu, że skutecznie poprawia nasz nastrój, zwłaszcza wtedy, gdy uprawiamy jakiś sport na świeżym powietrzu. Poza tym, wysiłek fizyczny zwiększa poczucie własnej wartości, a to jest nieocenione zarówno w pracy, jak i podczas odchudzania, gdy szybko można stracić wiarę w możliwość odniesienia sukcesu!

Przy pomocy wsparcia specjalistów i dzięki ruchowi na świeżym powietrzu odzyskasz poczucie własnej wartości i nabierzesz przekonania, że poradzisz sobie z każdym problemem. Nawet ze stresem czy zbędnymi kilogramami!

