Dzięki dziecku życie nabiera wspaniałych barw – zgodnie orzekły nasze redakcyjne mamy (przedstawiamy je na zamieszczonych w tekście zdjęciach). A co sądzą o tym psychologowie, czy podzielają opinię mamuś z naszego grona? Zdecydowanie tak! Oto ich argumenty.

Reklama

1. W ciąży czujesz się niczym księżniczka

Wiadomo, oczekując maleństwa, jesteś na specjalnych prawach. Mąż, jeśli zechcesz, poda ci śniadanie do łóżka, posprząta, zrobi zakupy, a teściowa z czułością, o jaką nigdy jej nie podejrzewałaś, ugotuje na obiad to, co najbardziej lubisz. Dlaczego? Przyszłej mamie niczego się nie odmawia!

2. Dużo mniej stresujesz się w pracy

Szef raczej nie dołoży ci obowiązków, widząc twój rosnący brzuszek. W końcu każdy wie, że w ciąży kobieta musi się oszczędzać. W firmie szykują się wypowiedzenia? Jeszcze w czasie urlopu macierzyńskiego możesz spać spokojnie, bo jesteś prawnie chroniona przed zwolnieniem z pracy.

3. Najzwyczajniej w świecie młodniejesz!

To zasługa hormonów ciążowych, które potrafią działać istne cuda jeszcze przez kilka miesięcy po porodzie. Dzięki nim twoja skóra wygładza się i nabiera blasku, rysy twarzy wydają się o wiele łagodniejsze, a paznokcie mocniejsze i bardziej lśniące niż kiedykolwiek. Także twoje włosy stają się gęstsze, bo podwyższony poziom estrogenów w organizmie spowalnia normalny cykl ich wypadania.

Trudno w to uwierzyć, ale twoja fryzura może zyskać nawet 20 procent objętości!

4. Przeżywasz cudowne chwile wzruszenia

Maluszek jest już na świecie? Widząc pierwszy uśmiech szkraba, pierwszy ząbek, pierwszy samodzielny krok, nie tylko pękasz z dumy. Czujesz, jak zalewa cię fala wprost nieopisanego szczęścia! Skąd ta euforyczna reakcja? Powoduje ją twoja wielka miłość do dziecka, w którym zachwyca cię dosłownie wszystko. Tego wspaniałego uczucia naprawdę nie da się porównać z niczym innym.

5. Przestałaś przejmować się drobiazgami

Bałagan w zlewie? Przegapiony serial? Nieposłane łóżko? Po prostu machasz na to ręką (choć przecież jeszcze nie tak dawno byłby to problem). Jednak

teraz dla ciebie liczy się tylko twój szkrab, który tak przesłodko się uśmiecha, gdy się nad nim pochylasz...

6. Już nie brakuje ci tematów do rozmów

Jeśli do tej pory miałaś problem z odpowiedzią na pytanie: „Co u ciebie?”, teraz tematy same sypią ci się jak z rękawa. Każdemu możesz godzinami opowiadać o kaszkach, kupkach, zabawach czy śmiesznych powiedzonkach swojego dziecka. Nie odmawiaj sobie tej przyjemności.

A jeśli odczuwasz niedosyt, korzystaj z forów na portalach internetowych dla mam (np. mamacafe.pl). Z pewnością nie zabraknie ci wdzięcznych czytelników!

7. Świetnie wyćwiczyłaś podzielność uwagi

Pod tym względem jesteś nawet lepsza niż Napoleon, który bez najmniejszego trudu dyktował trzy listy równocześnie. Ty bowiem potrafisz w tym samym czasie gotować obiad, robić makijaż, zerkać w telewizor, szukać smoczka i przy tym wszystkim bujasz jeszcze leżaczek ze śpiącym maluchem. Takiej fenomenalnej zdolności robienia kilku rzeczy naraz można ci tylko pozazdrościć!

8. Zakupy robisz z przyjemnością

Jesteś wtedy gotowa wydać ostatni grosz na grzechotkę czy rozkoszną przytulankę, która może sprawić dziecku frajdę. To całkiem naturalne, lepiej jednak nie rezygnuj z nowej szminki czy fryzjera, by kupić maluchowi kolejną maskotkę. Pamiętaj, zadowolona, uśmiechnięta mama jest dla pociechy ważniejsza niż zabawki.

9. Bez trudu zjednujesz sobie każdego!

Choć możesz tego nawet nie zauważać, obecność małej istotki sprawia, że stajesz się łagodniejsza, bardziej cierpliwa, czuła i wyrozumiała.

A te cechy, jak twierdzą psychologowie, zjednują nam ludzi oraz pomagają zdobywać przyjaciół. Tak trzymaj!

10. Dopieszczasz swój organizm

Jakim cudem? Dzięki codziennym spacerom z maluchem dotleniasz się, wzmacniasz swoją odporność, mięśnie i... tracisz zbędne kilogramy. Ale to nie wszystko, znakomicie też odpoczywasz! Przechadzając się z dzieckiem po parku, razem przyglądacie się liściom szybującym na wietrze czy podziwiacie z bliska biedronkę i nie jest to absolutnie strata czasu. Przeciwnie, możesz czuć się wzorową mamą, bo pomagasz maluchowi poznawać świat.

11. Jest ktoś, kto kocha cię bez zastrzeżeń

Jeśli akurat nie masz ochoty się stroić, to wcale nie musisz. Możesz spokojnie od rana do wieczora chodzić po domu w starym dresie, bo twoje dziecko i tak będzie uważać, że jesteś najpiękniejsza na świecie.

12. Nie grozi ci samotność w jesieni życia

Wiadomo, syn czy córka na pewno chętnie wpadną od czasu do czasu

do mamy, by podzielić się nowinkami ze swojego życia czy np. coś smacznego przekąsić. A pomyśl tylko, ile dodatkowych radości mogą ci dostarczyć ukochane wnuki!

Reklama

Anna Leo-Wiśniewska