„Człowiek nie może pracować bez odpoczynku, ale odpoczynek bez pracy nie daje zadowolenia” (przysłowie abchaskie)

Żyjemy w ciągłym biegu, pracujemy po kilkanaście godzin dziennie, nie mamy czasu dla siebie i rodziny. Praca zawodowa pochłania nas całkowicie i bez reszty. Doskonale ilustrują to najnowsze badania przeprowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzani Kadrami. Wynika z nich, że Polscy menadżerowie spędzają więcej godzin w pracy niż ich koledzy z Anglii, Włoch czy Francji. Okazuje się że jesteśmy narodem, który zaniedbuje swoje życie prywatne i nie ma czasu na odreagowanie napięć i stresów zawodowych. Ponad 68% polskich menadżerów przyznaje, że po wyjściu z biura pracuje w domu, a 65% pracuje także podczas urlopu. Dodatkowo okazuje się, że aż 79% ankietowanych nie bierze zwolnienia lekarskiego (L-4), kiedy naprawdę choruje.

Brak wypoczynku

Tak bardzo chcemy pracować, że zapomnieliśmy o odpoczynku. To właśnie nieumiejętność wypoczywania jest bardzo często przyczyną wypalenia zawodowego, przewlekłego stresu i licznych chorób psychosomatycznych.

Jak pokazują liczne badania medyczne i psychologiczne, długotrwały brak odpoczynku znacząco osłabia siły obronne organizmu, prowadzi do wyczerpania i zwiększa ryzyko wystąpienia infekcji bakteryjnych. Dlatego przez cały rok powinniśmy zapewnić sobie 7-8 godzin snu na dobę oraz nauczyć się odpoczywać. Tak więc trud i praca powinny przeplatać się z okresami wypoczynku i błogiego relaksu. Współgranie tych elementów jest konieczne, abyśmy zachowali zdrowie fizyczne i równowagę psychiczną.

Życie w niedoczasie

Na treningach rozwoju osobistego czy podczas indywidualnej pracy z kadrą menadżerską coraz częściej słyszę o potrzebie ciągłej presji i walce o kolejny sukces. Coraz więcej osób żyje w ciągłym niedoczasie. Coraz szybciej osiągają wyznaczone sobie cele, zdobywają kolejne awanse, podpisują kolejne intratne kontrakty i wpędzają się z niebezpieczną sieć pracoholizmu. Nie zatrzymują się i ciągle zastanawiają, co mają jeszcze do zrobienia, co muszą jeszcze osiągnąć lub analizują to, czego nie zrobili i co mogli zrobić lepiej. Żyją tak, jakby mieli tylko pracę. Nie odpoczywają, nie relaksują się, a błogie „nic nierobienie” traktują jako zbędny i zmarnowany czas.

Praca to tylko część życia

Nadmierne poświęcanie się pracy oraz dążenie do doskonałości i perfekcjonizmu na polu zawodowym może przynieść nam więcej szkody niż pożytku. Wpadamy bowiem w nerwowy pośpiech, stresujemy się każdym dniem i nie mamy czasu, by cieszyć się zwykłym życiem. Nie jesteśmy jednak robotami i dlatego tak ważny dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego jest odpoczynek, a czasem nawet błogie lenistwo i „nic nierobienie”. Okres wytchnienia po pracy jest niezbędny do ponownego naładowania naszych akumulatorów. Nasza psychika i ciało domagają się wypoczynku, by wzmocnić i zregenerować swoje siły.

8 zasad efektywnego odpoczynku w pracy