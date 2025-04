Dzięki tym kilku prostym zmianom zadbasz o zdrowie, poprawisz samopoczucie i zmniejszysz ryzyko choroby. Poznaj 5 prostych nawyków, które powinna mieć każda kobieta!

1. Rób badania profilaktyczne

Palpacyjne badanie piersi co miesiąc oraz cytologia i badania krwi raz w roku to absolutne minimum badań profilaktycznych, które powinnaś robić. Dzięki nim szybko wykryjesz najmniejsze zmiany, które mogą być pierwszymi zwiastunami raka piersi, raka szyjki macicy, a także cukrzycy, zaburzeń hormonalnych i wielu innych chorób. Możesz skorzystać z programu darmowych badań (np. cytologicznych czy mammograficznych), wykupić gotowy pakiet badań profilaktycznych (taka usługa oferowana jest w wielu prywatnych przychodniach) lub przy okazji wizyty u lekarza poprosić o skierowanie.

2. Jedz śniadania

Nie bez przyczyny mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Dzięki niemu rozpoczniesz dzień pełna energii i w dobrym humorze. Codziennie rano postaraj się więc znaleźć 10 minut na posiłek. Jeśli czujesz, że nie znajdziesz motywacji do wcześniejszego wstawania daj sobie fory i... przygotuj śniadanie wieczorem! Zdobędziesz kilka dodatkowych minut snu, a twoja dieta wyjdzie z tego bez szwanku. Ważne, by twoje śniadanie było nie tylko pożywne, ale również lekkie i zdrowe. Tutaj znajdziesz kilka propozycji zdrowych, dietetycznych śniadań, które pokochasz.

3. Ćwicz regularnie

Przynajmniej 3 razy w tygodniu znajdź minimum 30 minut na aktywność fizyczną. Wybierz taką, która najbardziej ci odpowiada! Możesz jeździć rowerem, pływać, uprawiać nordic walking lub ćwiczyć aerobik - wybór należy do ciebie. Regularne ćwiczenia fizyczne poprawiają krążenie krwi, dotleniają organizm i pomagają zachować dobrą kondycję i szczupłą sylwetkę. Dzięki nim zmniejszysz ryzyko rozwoju otyłości, cukrzycy, problemów z sercem, nadciśnienia, zespołu metabolicznego, osteoporozy oraz wielu innych chorób.

4. Pamiętaj o relaksie

Zdarza się, że w natłoku codziennych obowiązków nie masz ani chwili dla siebie? To poważny błąd, który może prowadzić do przemęczenia organizmu. Skumulowane, negatywne emocje, które być może nosisz w sobie nie tylko pogarszają samopoczucie, ale mogą też prowadzić do pogorszenia zdrowia. Codziennie postaraj się spędzić chwilę na wykonywaniu czynności, która cię odpręża. To może być czas poświęcony na hobby, słuchanie płyt z muzyką relaksacyjną, zabawa z pupilem na nawet... spacer z pracy do domu.

5. Wysypiaj się

Podczas snu twój organizm regeneruje się i nabiera siły na wyzwania kolejnego dnia. Niedostateczna ilość snu może sprzyjać pogorszeniu się samopoczucia i wglądu, a także zdrowia. Regularne niedosypianie może spowodować spadek odporności, zdolności zapamiętywania, zaburzenia nastroju, spowolnienie reakcji a u mężczyzn także spadek wydzielania testosteronu, co przekłada się na zmniejszone libido. Optymalna ilość snu u ludzi dorosłych to 7-8 godzin. Warto jednak dostosować czas nocnego spoczynku do indywidualnych potrzeb.

