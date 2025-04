Na kłopoty z kręgosłupem uskarżają się i licealistki

,i osoby siedzące wiele godzin przy biurku, a nawet młodzi wysportowani mężczyźni. Czy jest na to rada? Tak! I to niejedna. Mamy ich dla was aż 10. Pomogą wam wtedy, gdy silny ból pojawi się nagle, ale też umożliwią zapobieganie takim sytuacjom, poprzez odpowiednie postępowanie na co dzień (str. 24–29).

Poza tymw numerze znajdziecie jeszcze całe mnóstwo odpowiedzi na różne wakacyjne pytania. Ile właściwie powinno się pić wody? I czy można ją przedawkować? Te wątpliwości wyjaśniamy na str. 74–77. Jak wesoło spędzić urlop z dziećmi bądź grupą znajomych?

Nasze propozycje znajdziecie na str. 88–91. Czy stewia (nowy słodzik, prawie bez kalorii, dostępny od niedawna w Polsce) może w niedługim czasie całkowicie zastąpić cukier? Tego dowiecie się z artykułu napisanego przez naszą dietetyczkę (str. 68–70). Jak same widzicie, w waszym ulubionym piśmie, znajdziecie informacje na każdy temat. I tak jest, i będzie, co miesiąc!

Do zobaczenia!