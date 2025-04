Fundacja „Dom nadziei”

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Ks. Koziołka 3

41-902 Bytom

tel.: 32 793 66 47

www.domnadziei.pl

Celem fundacji jest aktywne rozwiązywanie problemu uzależnień wśród osób uzależnionych oraz ich najbliższych poprzez prowadzenie stacjonarnej i ambulatoryjnej pomocy oraz podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych w społeczności lokalnej. Pomagamy osobom uzależnionym, ich rodzinom oraz bliskim.

Fundacja Stabilo

Fosa Staromiejska 30/6

87-100 Toruń

tel.: (+48) 56 644 90 63

fax: (+48) 56 682 80 84

e-mail: biuro@stabilo.org.pl

www.stabilo.org.pl/

Czynne w godzinach: 09.00-15.00 od poniedziałku do piątku

Cele fundacji to inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, działanie na rzecz podnoszenia świadomości ochrony zdrowia psychicznego, a w szczególności propagowanie wiedzy na temat chorób afektywnych, depresji, form terapii oraz konieczności jej podejmowania, organizowanie pomocy osobom chorym psychicznie i ich rodzinom, działanie na rzecz aktywizacji społecznej osób dotkniętych chorobami psychicznymi.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

ul. Reja 5/1

26-610 Radom

tel.: 048 362 20 46

Adres korespondencyjny:

ul. Grodzieńska 65

03-750 Warszawa

tel./fax.: 022 618 65 97

e-mail: karan@karan.pl

www.karan.pl

Stowarzyszenie zajmuje się przeciwdziałaniem występowaniu patologii społecznych w środowisku dzieci i młodzieży, w tym głównie uzależnienia od środków narkotycznych oraz pogłębianiem wartości moralno-duchowych. Organizacja jest nastawiona na pomoc osobom dotkniętym problemem narkomanii, a także dzieciom i członkom rodzin dysfunkcyjnych.

Fundacja Mama i Tata

ul. Długa 23/25

00-238 Warszawa

tel: +48 519366644

e-mail: biuro@mamaitata.org.pl

www.mamaitata.org.pl

Obszary pracy fundacji to działalność na rzecz wolności, poszanowania godności i praw człowieka, wartości rodzinnych, humanitaryzmu oraz solidarności międzyludzkiej, ochrony własności prywatnej, obrony praw konsumenta i utrzymania standardów etycznych rynku, inspirowanie i realizowanie inicjatyw wspierających i wzmacniających instytucję rodziny i małżeństwa.

Stowarzyszenie EFFATHA im. św. Maksymiliana Marii Kolbego i św. Andrzeja Boboli

Pomoc dla ofiar sekt – numery telefonów, informacje o sektach oraz ośrodkach znajdują się na stronie Stowarzyszenia

e-mail: info@effatha.org.pl

www.effatha.org.pl

Celem stowarzyszenia jest działalność profilaktyczno-ewangelizacyjna, o profilu apologetycznym, względem ekspansji nowych ruchów religijnych i sekt, dążąca do ugruntowania wiary zgodnie z Chrystusowym orędziem ewangelii, które przekazuje Urząd Nauczycielski Kościoła Rzymskokatolickiego. Stowarzyszenie oferuje pomoc ofiarom sekt.

