Sen, czyli objawienie?

Już starożytne cywilizacje, a także Freud, który napisał „Interpretacje Snów”, doceniali rolę snu. Niektórzy i do dzisiaj uważają, że sen może przynieść nie tylko odpoczynek, ale i objawienie. Czy wiesz dlaczego, działanie snu ma bezpośrednie i permanentne konsekwencje w naszym życiu?

Jesteś senny?

W ciągu dnia wciąż ziewasz i nie możesz się doczekać, aż wrócisz do domu i położysz się do łóżka? A może zasypiasz w autobusie w drodze do pracy? Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje?

Ratunku, nie mogę zasnąć!

Według podstawowych kryteriów diagnostycznych za bezsenność uważa się stan niedostatecznej ilości i/lub jakości snu, utrzymujący się przez co najmniej 3 dni w tygodniu, przez okres miesiąca. Czy można ją wyleczyć?

Nie możesz zasnąć?

Położyłeś się do łóżka już dwie godziny temu, ale wciąż nie możesz zasnąć. Przewracasz się z boku na bok, wciąż zerkasz na zegarek i odliczasz, ile czasu jeszcze zostało, zanim będziesz musiał znów wstać i iść do pracy. Jesteś śpiący, ale sen wciąż nie nadchodzi. Denerwujesz się, bo wiesz, że rano będziesz nieprzytomny. Znasz ten stan? Jeśli Ty także cierpisz na bezsenność, polecamy kilka sprawdzonych rad, które pomagają zasnąć.

Dlaczego nie możesz zasnąć?

Powodów, przez które nie możemy zasnąć, jest wiele: stres, codzienny pośpiech, odgłosy zza okna, zamartwianie się – to tylko niektóre z nich. Aby im zaradzić, można… No właśnie, co?

Farmaceutyka w służbie zdrowego snu

Prezentujemy zestawienie leków i ziół, które mogą pomóc zasnąć. Które z nich są najlepsze? Jak wpływają na organizm?

Pracusie źle sypiają?

Dużo pracujesz i masz problemy z zaśnięciem? Sprawdź, czy Twój problem wiąże się z przepracowaniem.

Wokół sami lunatycy…

Niektórzy ludzie mówią lub chodzą we śnie. Mówi się o przypadkach, gdzie lunatyk wyskoczył przez okno bądź zaatakował osobę śpiącą w drugim pokoju. Prawda czy mit? Niestety, takie sytuacje się zdarzają…

Cicho bądź i przestań chrapać!

Człowiek zaczyna chrapać, kiedy zwęża się przestrzeń gardła. Jest to spowodowane rozluźnieniem mięśni podniebienia miękkiego i zapadnięciem się języka. Wówczas powietrze przedostaje się z trudem przez gardło. Dlaczego jednak dzieje się tak tylko u niektórych? Od czego to zależy?

Gdzie leczyć zaburzenia snu?

Prezentujemy zestawienie ośrodków leczących zaburzenia snu, których specjaliści pomagają m.in. osobom cierpiącym na bezsenność.

