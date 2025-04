Ministerstwo Zdrowia inauguruje ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem I love♥ Kochaj swoje serce. Dla zdrowia!” w ramach programu pn. „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”.

Z danych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wynika, iż z powodu zawału serca umiera codziennie w naszym kraju ok. 100 osób, a ogółem choroby układu sercowo-naczyniowego są przyczyną prawie 500 zgonów każdego dnia oraz połowy zgonów w Polsce (ok. 48 % w 2001 r.). Niemniej jednak, najgorszą sytuację obserwuje się wśród mężczyzn w wieku 30-59 lat i dzieci do 15 roku życia, bowiem ryzyko zgonu jest większe o 40 % w stosunku do ich rówieśników żyjących w innym kraju UE. Z analiz ekspertów WHO wynika, że ok. 80% przypadków chorób serca można uniknąć, o ile uda się wyeliminować najważniejsze czynniki ryzyka.

Redukuj stres - zadbaj o serce!

Dane przedstawione przez WHO w perspektywie 20 lat wskazują że dominującą przyczyną umieralności i przedwczesnej umieralności w Europie będą choroby serca i naczyń. Przez ostatnie 20 lat spadła umieralność z powodu chorób serca w Polsce. Odnotowano wydłużenie życia Polaków na przestrzeni 1991-2006. Nastąpił również postęp związany z leczeniem chorób układu krążenia. Najważniejsze czynniki występowania chorób sercowo-naczyniowych to otyłość, brak lub mała aktywność fizyczna, palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe. Badanie WOBASZ 2003-2005 polskie wykazało, że 46 % mężczyzn i 21 % kobiet jest w grupie wysokiego ryzyka tzn. szansa wystąpienia udaru mózgu oraz zawału jest wysoka.

Polecamy: Kiedy wykonać test ciążowy?

W celu przeciwdziałania ww. niekorzystnym tendencjom zostały podjęte działania zmierzające do uzyskania redukcji umieralności z powodu chorób układu krążenia do 2012 roku o 30 %. W latach 1993-2001 Ministerstwo Zdrowia umożliwiło realizację Narodowego Planu Ochrony Serca, natomiast w roku 2002 z grupą ekspertów przygotowało, a od roku 2003 wdrożyło Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego – POLKARD. Program ten realizowany był dotąd w trzech edycjach (2003-2005, 2006-2008 i 2009), czwarta edycja na lata 2010-2012 jest obecnie realizowana. Przy realizacji programu wspierano się zaleceniami Rady Unii Europejskiej z 2002 r. zawartymi w Deklaracji Heart Plan for Europe.

Choroby serca w Polsce

Celem ogólnym programu POLKARD jest wsparcie działań na rzecz ograniczenia umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce przez działania na rzecz wyrównywania dysproporcji w dostępie do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, kardiologii dziecięcej, kardiochirurgii i neurologii uwarunkowanych bazą sprzętową. Cele szczegółowe programu to doposażenie i wymiana wyeksploatowanego sprzętu w jednostkach zajmujących się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa o roli zdrowego trybu życia w szczególności poprzez działania o charakterze medialno – edukacyjnym.

Ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem „I love♥ Kochaj swoje serce. Dla zdrowia!”, przeprowadzana jest w ramach realizacji zadania pn.: „Promocja zdrowego trybu życia – działania o charakterze ogólnopolskim, profilaktyka”. Celem akcji jest propagowanie w społeczeństwie odpowiednich postaw i nawyków prozdrowotnych, upowszechnianie wiedzy o czynnikach, które mają związek z zachorowaniami na choroby układu sercowo – naczyniowego, jak również uświadamianie środowiskowych czynników ryzyka, związanych z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu, nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej i otyłością oraz sposobów zapobiegania powstawaniu chorób układu krążenia.

Polecamy: Jaka dieta jest najlepsza na zdrowe paznokcie?

Kampania w 2010 roku będzie realizowana w mediach masowych (telewizja, prasa, radio, outdoor) oraz za pomocą działań z zakresu PR. Komunikacja reklamowa będzie ściśle monitorowana i kontynuowana w latach następnych. Zadanie przyczyni się do wzrostu świadomości Polaków na temat czynników ryzyka i profilaktyki chorób układu sercowo – naczyniowego, a w konsekwencji doprowadzi do zmiany stylu życia populacji.

Zdrowe serce u dzieci

W porównaniu do dotychczasowych edycji programu od 2010 r. rozpoczęto realizację nowego, priorytetowego zadania w dziedzinie kardiochirurgii dziecięcej. W jego ramach docelowo zakupiony będzie sprzęt niezbędny do wyposażenia 23 stanowisk intensywnej terapii. Realizacja zadania ma na celu zwiększenie dostępności do leczenia wad wrodzonych serca.

Ponadto realizowane są zadania w następujących dziedzinach: kardiologia i angiologia interwencyjna, niewydolność serca, kardiochirurgia, kardiologia dziecięca, neurologia, nadciśnienie tętnicze, rehabilitacja w kardiologii, elektroterapia.

Źródło: Informacja prasowa, mediaconnect.pl

Reklama