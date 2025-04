Paradoksalnie łatwiej jest nam nauczyć się złych niż dobrych nawyków. Łatwiej jest zacząć palić papierosy niż regularnie uprawiać sport. Dzieje się tak m.in. dlatego, że gdy zapalimy papierosa, odczuwamy natychmiastową przyjemność. Na korzyści z regularnego uprawiania sportu, trzeba natomiast poczekać. Co, oprócz wytrwałości w czekaniu na efekty, może nam pomóc w prowadzeniu zdrowego stylu życia?

Reklama

Jak zacząć żyć zdrowo? Uwierz w swoją skuteczność

Jeśli czujemy się skuteczni, łatwiej oprzeć się pokusom (na przykład złamania zasad zdrowej diety na rzecz chwilowej pokusy zjedzenia słodyczy). Łatwiej nam wytrwać. Aby wzmocnić poczucie własnej skuteczności:

pielęgnuj w sobie wspomnienia o tym, co ci się udało, z czego jesteś dumna,

o tym, co ci się udało, z czego jesteś dumna, inspiruj się osobami, które w twoim przekonaniu zdrowo żyją,

osobami, które w twoim przekonaniu zdrowo żyją, poproś bliskich, aby zauważali twoje sukcesy na drodze do celu.

Poznaj swoją motywację

Jeśli jesteśmy przekonani, że wysiłek się opłaca, jeśli wierzymy, że podjęcie jakiegoś zachowania (na przykład regularnego pływania) doprowadzi do określonego rezultatu (na przykład szczuplejszej sylwetki), to łatwiej nam podjąć zobowiązanie. Dodatkowo istotna jest nasza ocena – czy cel jest dla nas ważny (lepsza kondycja, silniejsze ciało). Chodzi o to, aby mieć poczucie, że to, co robimy warte jest naszych starań.

Jeśli przemyślimy sobie sobie naszą motywację, zadbamy o dobre nastawienia wobec nowej, zdrowej postawy, to wyrobienie sobie nowych nawyków będzie łatwiejsze.

Czytaj także:

Jak jeść zdrowo... i nie zwariować!

Jak cieszyć się z małych rzeczy?

Znajdź wsparcie w drodze do celu

Reklama

Agata Seweryn – psycholog, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię.