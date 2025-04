Zęby ważniejsze na randce od ubrania i włosów

Na pierwszej randce możesz być rozczochrana, nieumalowana i bez tipsów, ale koniecznie musisz mieć idealnie białe zęby. Według sondażu przeprowadzonego przez portal randkowy Match.com to właśnie uśmiech jest tym elementem, na który faceci zwracają szczególną uwagę na pierwszej randce. Istotny jest on aż dla 58 proc. mężczyzn! Żeby jednak było fair, ta sama zasada dotyczy facetów. Zdrowe i białe zęby u „pana idealnego” ważne są dla 71 proc. kobiet. W obu przypadkach są one nawet ważniejsze od fryzury, ubrania i seksownych tatuaży.