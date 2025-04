Co nazywamy zespołem Cotarda?



Zespół Cotarda (syndrom chodzącego trupa), nazwane od nazwiska francuskiego neurologa Jules’a Cotard’a, to bardzo rzadko diagnozowane zaburzenie psychiczne, które objawia się występowaniem urojeń nihilistycznych.

Dotknięta nim osoba mylnie uważa się za zmarłą, nieistniejącą, jest przeświadczona o tym, że jej organy gniją, rozpadają się lub nie istnieją.

Zaburzenie to należy do urojeń i występuje najczęściej u chorych na schizofrenię lub ciężką depresję, a także migrenę oraz u osób z uszkodzeniami mózgu. Może wystąpić u osób w wieku od 16 lat wzwyż.

Jakie są objawy zespołu Cotarda?



Silne przekonanie o swojej śmierci (chory uważa się za „żywego trupa”),

brak poczucia własnej tożsamości, zaprzeczanie swego istnienia,

chory jest przekonany o tym, że jego ciało gnije, rozpada się, że żeruje na nim robactwo,

brak lub zmniejszenie percepcji własnego ciała (brak czucia bicia własnego serca, oddychania),

obniżenie progu bólowego,

silny lęk,

poczucie winy i kary,

pobudzenie psychoruchowe (ruchy przypominające poruszanie się żywego trupa z filmów),

autoagresja i tendencje samobójcze w celu próby udowodnienia o słuszności swoich założeń. Chory próbuje udowodnić otoczeniu, że np.: po zranieniu nie będzie krwawił, gdyż nie żyje.

Subiektywne poczucie cierpienia chorego jest bardzo duże. W związku z jego przeświadczeniem iż nie żyje, nadal jednak znajdując się na ziemi, chory szuka logicznego wyjaśnienia takiego stanu rzeczy i dochodzi do wniosku, że został w ten sposób ukarany za grzechy i jest zbłąkaną duszą, skazaną na wieczną tułaczkę po ziemi.

Przyczyny powstawania zespołu Cotarda



Przyczyna powstawania zespołu Cotarda nie jest tak do końca znana. Najczęściej na tą dolegliwość zapadają osoby znajdujące się w stanie psychozy, np.: schizofrenii lub osoby w ciężkiej depresji.

Uważa się też, że genezą tego schorzenia mogą być strukturalne wady lub uszkodzenia mózgu. Jedna z teorii mówi, że prawdopodobną przyczyną powstania zespołu Cotarda może być uszkodzenie połączeń neuronalnych w mózgu odpowiedzialnych za rozpoznawanie twarzy z układem limbicznym odpowiadającym za przypisywanie stanów emocjonalnych rozpoznawanym obiektom, co prowadzi do niemożności rozpoznawania zarówno twarzy własnej, jak i innych osób.

Inna teoria mówi, że schorzenie to mogą wywołać zatrucie lub zaburzenia metaboliczne.

Jak leczyć zespół Cotarda?



Jak dotąd istnieją również niezgodności co do terapii tego zaburzenia. Pewne jest jednak, że pacjent musi pozostać pod stałą opieką psychiatryczną ze względu na niebezpieczeństwo samookaleczenia.

Skuteczna okazała się terapia farmakologiczna leptykami (tabletki antydepresyjne, neuroleptyki) oraz terapia elektrowstrząsami.

Prognoza wyleczenia zależy od stosowanej metody leczenia, jednak szanse na wyleczenie chorego są bardzo małe.

