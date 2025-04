Kim był Munchausen?



Zespół Munchausena pochodzi od niemieckiego żołnierza Barona von Munchausena, który podróżując po świecie opowiadał o fantastycznych, ale wyimaginowanych przygodach. W 1951 roku Richard Asher zastosował ten termin do osób „podróżujących” ze szpitala do szpitala, które wymyślały różne choroby.

By być w centrum uwagi?



Osoby z syndromem Munchausena celowo wywołują objawy choroby lub urazu, a nawet uszkadzają swoje ciała, często do tego stopnia, że konieczna jest hospitalizacja. Osoby te z czasem stają się chętne do poddania się inwazyjnym zabiegom medycznym. Osoby takie chodzą od lekarza do lekarza, od szpitala do szpitala, a nawet do odległych miast, tylko po to, aby znaleźć nową „widownię”. Chorzy z syndromem Munchausena opisują nieprawdziwe objawy, często wykorzystując wypowiedzi znanych naukowców, co miałoby oznaczać, że chorują na bardzo rzadką odmianę pewnego schorzenia. Zdarza się, że podmieniają lub kradną próbki krwi lub moczu osoby chorej i oddają jako własne.

Często zdarza się, że osoby z zespołem Munchausena powodują obrażenia u innych osób, np. u swoich dzieci, a następnie przebywają z tą osobą w szpitalu lub innych placówkach medycznych, co zaspokaja ich potrzeby obcowania w medycznym środowisku.

Przyczyny Zespołu Munchausena

Przyczyny zespołu Munchausena nie są znane. Niektórzy eksperci sugerują, że jest to mechanizm obronny przeciwko seksualnym i agresywnym impulsom. Inni uważają, że może to być forma „auto-kary”. Ustalenie dokładnej przyczyny jest trudne, ponieważ osoby z zespołem Munchausena nie mówią prawdy na temat ich stanu zdrowia, co utrudnia diagnozę.

Charakterystyka osoby z zespołem Munchausena



Osoba chora prezentuje objawy, które zbyt idealnie pasują do diagnozy,

pasują do diagnozy, Objawy opisane przez osobę chorą nie łączą się ze stanem zdrowia, np. pacjent skarży się na wymioty i biegunkę, gdy nie ma żadnych oznak odwodnienia organizmu,

Objawy choroby pogarszają się po zabiegu lub rozpoczęciu leczenia,

lub rozpoczęciu leczenia, Osoby chore chętnie poddają się testom medycznym ,

U chorych zauważa się niechęć do stałej współpracy z jedną kliniką/szpitalem.

Rodzaje zespołu Munchausena



Typ brzuszny („wędrująca operacja brzuszna") charakteryzuje się licznymi operacjami w okolicach jamy brzusznej. Pacjenci tacy najczęściej połykają drażniące żołądek przedmioty, np. drut, agrafki, a następnie zgłaszają się do szpitala, gdzie zostają poddani operacji.

Typ krwotoczny („histeria krwotoczna") charakteryzuje się krwotokami z płuc i krwawymi wymiotami. Pacjenci z tym typem zespołu Munchausena wypijają krew zwierzęcą, a w gabinecie lekarza prowokują wymioty.

Typ neurologiczny („neurologiczny zespół diabelski") charakteryzuje się udawanym bólem głowy, napadami padaczkowymi czy utratą świadomości.

(„neurologiczny zespół diabelski”) charakteryzuje się głowy, napadami padaczkowymi czy utratą świadomości. Typ skórny cechuje się wywoływaniem objawów schorzeń skórnych. Osoby te pocierają skórę lub przez użycie środków chemicznych powodują jej stany zapalne.

Jak leczyć?



Zespół Munchausena jest zaburzeniem osobowości. Leczenie podejmowane jest przez psychiatrów. Terapia jest długa i trudna ze względu na niechęć pacjentów do współpracy.