Kartka papieru orężem w walce... ze stresem

Gdy będziesz miał wolną chwilę, usiądź z kartką papieru i wypisz absolutnie wszystko, co może być źródłem stresu w Twoim życiu. Zastanawiając się nad tym weź pod uwagę sytuacje, w jakich się na co dzień znajdujesz, ludzi, z którymi się spotykasz, miejsca, w których masz okazję być. Czasem ani jeden z tych trzech elementów nie jest źródłem stresu, natomiast na przykład negatywne myśli. Jeśli tak, wypisz kiedy w ciągu dnia jest ich najwięcej, skąd one się biorą i do czego prowadzą. Wypisz na tej kartce wszystko, co przychodzi Ci do głowy.

Eliminacja stresu

W momencie gdy lista Twoich stresorów będzie ukończona i wszystko będzie spisane, pomyśl, które z tych rzeczy możesz usunąć ze swojego życia. Jeśli są to konkretne sytuacje zastanów się jak mógłbyś ich unikać albo jak sprawić, aby przestały być stresujące. Jeśli jacyś ludzie Cię stresują, pomyśl, czy możesz przestać się z nimi spotykać albo co zrobić, aby zmienili swoje zachowanie. Jeśli stresorami są miejsca pomyśl, czy możesz je omijać szerokim łukiem.Pamiętaj, że świadomość tego co konkretnie jest przyczyną stresu w Twoim życiu jest pierwszym krokiem ku radzeniu sobie z tym nieprzyjemnym uczuciem. Dlatego od teraz obserwuj dokładnie swoje życie i to jak reagujesz w konkretnych sytuacjach.

