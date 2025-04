Uzdrawiająca natura

Po wielu latach stosowania w farmakologii składników syntetycznych, wyprodukowanych w laboratorium, koncerny produkujące lekarstwa na różnego rodzaju choroby coraz częściej i chętniej sięgają po składniki naturalne. Przemysł farmaceutyczny potwierdził, że naturalne środowisko jest skarbnicą substancji pozytywnie oddziałujących na nasze zdrowie, jednak stosuje je wybiórczo i w sposób kontrolowany.

Badacze zajmujący się dobroczynnym wpływem natury na człowieka zajęli się nie tylko pojedynczymi składnikami środowiska, ale także wpływem przebywania na łonie natury dla fizycznego i psychicznego zdrowia oraz dobrostanu człowieka.

Przywracanie równowagi

Według dr Eevy Karjalainen z Finnish Forest Research Institute w Metla, już sam pobyt w kompleksach zielonych (lasach lub w miejskich obszarach zieleni) może mieć dobroczynny wpływ na organizm człowieka. Wcześniejsze badania wykazały, że osoby, które przebywały w lasach i innych naturalnych terenach zielonych, szybciej odzyskują równowagę po okresach stresujących i wymagających koncentracji niż osoby, które pozostawały w środowisku zurbanizowanym.

Udowodniono, że parametry takie jak ciśnienie krwi, tętno, napięcie mięśniowe i poziom hormonów stresu opadają szybciej na łonie natury niż na terenach zurbanizowanych. Co więcej, w przypadku zaburzeń nastroju takich jak depresja, w przypadku agresji i gniewu – objawy słabną, podobnie jak objawy ADHD u dzieci bawiących się na terenach zielonych.

Zielony bufor

Dr Karjalainen podkreśla, że ochrona środowiska naturalnego oraz zachowanie terenów zielonych zarówno poza miastami, jak w miastach, powinna stać się przedmiotem szerszego zainteresowania. Tereny te stanowią przysłowiowe zielone płuca miast i krajów, są też zielonymi buforami, sprzyjającymi profilaktyce chorób spowodowanych przez stres.

Przebywanie na terenach zielonych ułatwia zachowanie dobrego zdrowia oraz skraca czas rekonwalescencji. Utrzymanie terenów zielonych w miastach ma więc wymiar społeczny, zdrowotny i ekonomiczny, gdyż szybszy powrót do zdrowia i niższa zapadalność na choroby da się przeliczyć na oszczędności w systemie opieki zdrowotnej oraz w poszczególnych przedsiębiorstwach.

