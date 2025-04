Ziemskimi znakami są Byk z opiekującą się nim Wenus, Panna, której kibicuje Merkury i Koziorożec z Saturnem. Ziemia to fundament, solidność, trwałość, praktyczność. Ale to także krytycyzm twórczy, ogromne poczucie rzeczywistości, zimna krew i niewyobrażalny spokój. Ziemscy mogą mieć zdolności manualne, mogą być perfekcyjnymi rzemieślnikami, mogą być wybitnymi naukowcami. Niestety, bywają także uparci i dość materialistycznie podchodzą do życia, co nie sprzyja ani szczęśliwemu życiu prywatnemu, ani karierze zawodowej.

Nadmiar ziemi sprawia, że jej przedstawiciele bywają fanatyczni, do przesady konserwatywni, despotyczni. Niedobór powoduje, że pochopnie podejmują decyzje, miewają kłopoty finansowe. Ale i tak sobie na ogół radzą. Od czego przezorność Byka, Panny i Koziorożca. Wiedzą bowiem, jak w naturalny sposób jednocześnie aktywować witalność i radzić sobie ze stresem.

Ziemscy kochają wszystko, co przypomina ich żywioł. Kolory ziemi i drzew, zioła o zapachu ziemi, rośliny żyjące przy gruncie, i oczywiście korzenie. Ich ulubionymi kamieniami są szmaragd i malachit, a także diament i grafit, uwielbiają przedmioty zrobione z żelaza i ołowiu, świetnie się czują na północy, ich najlepszą porą dnia jest noc, a roku zima. Smakują życie wszystkiego dotykając.

Ale i ziemia potrafi sprawiać niespodzianki. Kiedy panuje w niej harmonia, ma wystarczająco dużo ciepła i wilgoci, ziemscy są stabilni, pewni siebie, gdy jest zamarznięta, sucha lub jałowa, jest im źle, stają się mniej odpowiedzialni, przestaje im zależeć, potrafią w szybkim tempie zniszczyć owoce swojej pracy. Ale zdarza się im to rzadko. Zazwyczaj i w pracy, i w domu można zawsze na nich liczyć. Można też liczyć na wiedzę i umiejętności. Znają sposoby naturalnego radzenia sobie z niedoborem energii życiowej, wiedzą jak aktywować witalność i poprawić koncentrację.

W ziemnym domu ogromnie ważne jest poszanowanie tradycji, dbałość o dobre maniery. Wszystko musi być z góry zaplanowane, a przyjęte zasady muszą być przestrzegane. I pory posiłków i rodzinna hierarchia. Wszystko jest ważne, bo z góry ustalone, bądź przez rodzinę, bądź tradycję. Na czele stoi najstarszy lub rodzice i to oni mają w kwestiach zasadniczych głos decydujący.

W domu panuje ład i porządek, obowiązują kolory jasne i wesołe, a meble mają być wygodne a nie modne. Nie wszyscy w takim domu się dobrze czują, ale domownicy robią wszystko, by gościom było u nich dobrze. I to także normalne, bo ludziom ziemi zależy na opinii innych żywiołów. Byki choćby są niezwykle lojalne nie tylko wobec rodziny, ale i przyjaciół oraz współpracowników. Chociaż bywają ponad miarę ambitne, nie nęcą ich ryzykowne metody szybkiego awansu. Wolą stałą pracę i powolną karierę, niż szybki błyskotliwy awans. Sprawdzają się w finansach i bankowości, ale bywają także ekscentrycznymi artystami. Podobnie jest z Panną, z zasady pilną i systematyczną, w lot analizującą każdą najtrudniejszą nawet sytuację, rewelacyjnie korzystającą z faktów oraz krytyczną w stosunku do otaczającego ją świata. Sumienni i pracowici są także ludzie spod znaku Koziorożca. Jeśli powierzy się im trudne i odpowiedzialne zadanie, można być w stu procentach pewnym, że się z niego wywiążą. Jednak gdy ziemia zacznie się nudzić, drżyjcie wszyscy dokoła. Taka znudzona ziemianka zaczyna działać destrukcyjnie, rani wszystkich po kolei, zraża do siebie innych, nie potrafi wykrzesać z siebie nawet odrobinki ciepła. Ale ci, którzy znają słabostki ziemskich zupełnie się tym nie przejmują, po prostu udają, że nie widzą jej humorów. Gdy ziemianka ochłonie, wszystko wróci do normy.



Ziemscy nie mają także większych problemów ze zdrowiem, ale lubią o nim opowiadać, bywają nawet hipohondrykami. Jeśli już choroby, to te związane z funkcjami trawiennymi organizmu, choć nie tylko. Byki uwielbiają kuchnię ciężką i słodką, a to pierwszy stopień do otyłości i konsekwencji z nią związanych, miewają także problemy z gardłem i krtanią i dlatego bardziej powinny zadbać o wykorzystanie swego głosu, ciężko im się też podróżuje z jednej strefy czasowej do drugiej, tego też muszą pilnować, by nie skończyła się taka eskapada chorobą. Na szczęście dzięki swojej pragmatyczności znają naturalne sposoby radzenia sobie z negatywnymi skutkami zmian stref czasowych. Panny miewają wrażliwe jelita, trudno im też odzyskać sprawność po przebytej operacji i naprawdę nie powinny sięgać do kieliszka, a jeśli już to natychmiast zadbać o szybką likwidację skutków alkoholowych. U Koziorożca mogą występować kłopoty z kośćcem i niedoborem wapnia. Stąd problemy z zębami i kręgosłupem. Trzeba ćwiczyć, chodzić na masaże, stosować odpowiednią dietę. I chyba warto poprawić libido, bo z tym także nie jest najlepiej.



A że ziemscy są wyjątkowo solidni i odpowiedzialni, to i z chorobami tak jak i z innymi problemami sobie poradzą. Wystarczy tylko spojrzeć na daty urodzenia słynnych ziemian, a zwłaszcza tych z kręgu biznesu i finansjery. Niektórzy nawet żartują, że na pewno ktoś z tego żywiołu jest autorem powiedzenia „pieniądze leżą na ulicy”. Bo ziemscy mają wyjątkową zdolność przyciągania do siebie wszelakiego rodzaju dóbr materialnych.