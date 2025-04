Wulkan energii

Złość to potężne uczucie. Gdy narasta, możesz niemalże ciskać piorunami i niszczyć wszystko na swojej drodze. Uczucia przesłaniają ci myśli. Rozum nie jest w stanie dojść do głosu. Coraz głośniej mówisz, a wypowiadając jadowite słowa podsycasz tym samym to destrukcyjne uczucie.

Z kolei złość tłumiona niszczy Cię od wewnątrz. W Twoim otoczeniu rodzą się pretensje, niezrozumienie, a problemy pozostają nierozwiązane. Tak źle, i tak niedobrze. Jak zatem ujarzmić złość?

Zakorkować

Złość jest energią, dla której trzeba znaleźć rozsądne ujście. W przypadku, gdy ją hamujemy, tłumimy w sobie, możemy szkodzić nawet własnemu zdrowiu. To tak, jakbyśmy w ogromny wulkan wsadzili korek. Efekt może być tylko jeden – rozsadzi go od wewnątrz.

Tłumiona złość powoduje bóle głowy, stany zapalne, wrzody żołądka, nadciśnienie, zawał, raka i wiele innych dolegliwości. Lekarze leczą objawy, ale nie pytają o przyczynę. Inni zalecają unikanie stresu.

Zobacz też: Jakie są przyczyny nerwicy?

Wybuch kontrolowany

Oto kilka sposobów, jak w rozsądny sposób kontrolować złość:

• Znajdź przyczynę – nakręcając się coraz bardziej zapominasz, co tak naprawdę Cię zdenerwowało. Wyjaśnij drugiej osobie w sposób zrozumiały, o co Ci chodzi i opowiedz jej o własnych uczuciach.

• Neutralne pytania – pytania są dobre, bo możemy ocenić sytuację, dowiedzieć się, co kierowało drugą stroną i dojść do kompromisu, bądź po prostu zwyczajnie ją zrozumieć.

Jeżeli pytania stanowią atak, a nie furtkę do dyskusji, to nasz rozmówca staje się przeciwnikiem. Zakładając z góry jego złe intencje, rozpoczynamy wojnę. Zatem - bez pretensji, bez agresji.

• Teraźniejszość – rozmawiając, skupiamy się na teraźniejszości, na sprawie, która wywołała w nas złość. Wyciągając „brudy” sprzed kilku tygodni, miesięcy czy lat, nie rozwiążemy zaistniałej sytuacji, a jedynie pogłębimy konflikt.

• Sarkazmowi i złośliwości mówimy „Nie” – sarkazm i złośliwości niepotrzebnie ranią drugą osobę. Uciekając się do nich jedynie maskujemy prawdziwe uczucia. Tracimy tym szansę na prawdziwą, szczerą rozmowę.

Zobacz też: Jak sobie radzić ze złością?

Reklama