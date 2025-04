Gdy coś w życiu zaczyna nam przeszkadzać (np. praca, brak ruchu, nasze przyzwyczajenia, nawyki) podejmujemy decyzję o wprowadzeniu zmiany. Jednak nie jest to najłatwiejsze zadanie. Istnieje kilka sposobów, aby proces zmiany był łatwiejszy, a sama zmiana trwała.

Reklama

Zmień przyzwyczajenia swoje i innych

Każda zmiana wymaga wyjścia poza strefę własnego komfortu. Tego nie da się uniknąć. Pierwszym krokiem ku lepszemu życiu jest uznanie dyskomfortu, konieczności wyjścia z bezpiecznego miejsca. Kiedy wprowadzając zmiany,masz poczucie niepokoju, to może być dobry sygnał, że jesteś na dobrej drodze, aby zmodyfikować ważne dla ciebie sprawy. Kolejną istotną kwestią jest przygotowanie się na to, że otoczenie może na nasze plany różnie reagować. Często jest tak, że zmiana w jednej osobie, wywołuje zmianę w kolejnej. Opór innych może być skutkiem braku gotowości lub motywacji do zmiany.

Znajdź odpowiednią motywację

Sprawdzaj co i kto daje ci napęd do zmian. Jeśli wybrany cel jest naprawdę twój, czujesz, że jest warty starań, że wiesz po co podejmujesz działanie, to łatwiej będzie ci utrzymać się na drodze do zrealizowania planu. Najważniejsze może być zapytanie siebie pytania: „Komu najbardziej zależy na zmianie“? Jeśli to ty czujesz się autorem nowego scenariusza, będzie ci łatwiej, szczególnie, że będziesz mieć poczucie odpowiedzialności za działania i ich kierunek. To ty jesteś najważniejszym elementem zmiany. Możesz więc sprawdzić co dodaje ci energii, znaleźć twoje zasoby, które będą cię wspierać, sprawdzać na co masz wpływ i zacząć z niego korzystać.

Niezwykle istotne jest przyjrzenie się twoim przekonaniom – sprawdź, które z nich mogą cię mogą ograniczać, a które będą dodawać ci skrzydeł. Podważaj szkodliwe dla siebie myśli. Na przykład, jeśli towarzyszy ci przeświadczenie, że nie dasz rady czegoś osiągnąć, spróbuj przypomnieć sobie swoje sukcesy, sprawy, które udało ci się dokończyć.

Podejmowanie walki o zmianę wymaga odwagi i gotowości do ryzyka. Stawką jest twoje lepsze, pełniejsze życie, z którego będziesz bardziej zadowolona. Wyobraź sobie również, jak będziesz się czuć, kiedy już osiągniesz cel. To może dodać ci sił i motywacji.

Czytaj także:

Jak zwiększyć komfort życia?

3 proste kroki, jak zbudować wiarę w siebie

Jak odzyskać poczucie kontroli nad sytuacją?

Zacznij żyć wbrew zasadom!

Reklama

Agata Seweryn – psycholog, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną.