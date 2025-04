Skoryguj przekonania

Zatem czasem dobrze jest skorygować te przekonania, które nam w życiu nie pomagają. Wiele Twoich poglądów będzie korzystnych, dlatego też musisz przypatrzyć się tylko tym, które powodują u Ciebie stres.

Pamiętaj, że przekonania niekoniecznie są stanem faktycznym. Są one myślami opartymi na pewnych przypuszczeniach, jakie być może tylko przez chwilkę Ci się nasunęły, lecz naprawdę można się nad nimi zastanawiać, dyskutować o nich i je kwestionować. Sztuką jest rozmawiać o nich z samym sobą! Popatrz raz jeszcze na test obrazujący Twoje przekonania, który wczoraj wykonałeś. Weź najpierw długopis i skreśl każdy z następujących słów: powinienem, muszę, nigdy, znieść, wytrzymać, strasznie.

Zostało dużo luk prawda?

Nauka mniej apodyktycznego sposobu myślenia

Teraz musisz zastąpić każde z tych słów łagodniejszym wyrazem, zwrotem lub zdaniem.

Zmień na przykład „Pewne wydarzenia powinny przebiegać bez zakłóceń” na „Byłoby miło gdyby pewne wydarzenia przebiegały bez zakłóceń”. Przyjrzyj się reszcie luk, dokonując podobnych poprawek. W następnej kolejności musisz zacząć zwalczać część swoich przekonań. Na początku będziesz musiał robić to za pomocą zeszytu. Pokonaj sześć przekonań, które zanotowałeś wczoraj. Z biegiem czasu zaczniesz przyswajać sobie ten proces.

Przekonanie: „Powinienem być traktowany sprawiedliwie.”

Argumenty zwalczające:

„Podczas gdy cudownie jest być traktowanym sprawiedliwie, realnie rzecz biorąc czasem dostajemy w kość.”

„Prawdopodobnie i tak o wiele częściej jestem traktowany w sposób sprawiedliwy.”

„Każdy ma swoją własną definicję sprawiedliwego traktowania.”

Do każdego poglądu powinieneś umieć znaleźć przynajmniej dwie lub trzy alternatywy. Nie musisz jeszcze być całkowicie do nich przekonany — zacznij tylko poszerzać swój sposób myślenia.

Wskazówka

Przekonania nie są stanem faktycznym i dlatego mogą nie być słuszne.

naszego myślenia ze słów o skrajnym znaczeniu i zastępowanie ich bardziej łagodnymi określeniami w mniejszym stopniu zaburzamy naszą równowagę emocjonalną.

Pokonanie wywołujących stres poglądów pomoże nam dostrzec dane zdarzenie lub sytuację w łagodniejszym świetle.

Pokonywanie własnych przekonań

Przeczytaj argumenty zwalczające , które znalazłeś przynajmniej trzy razy.

, które znalazłeś przynajmniej trzy razy. Przyzwyczaj się do ich wymyślania, nawet jeśli nie jesteś do nich przekonany.

Fragment pochodzi z książki „Jak korzystać z życia bez stresu. Od spiętego do luzaka w 100 dni" autorstwa Christine Wilding i Stephena Palmera (Wydawnictwo Helion, 2007).