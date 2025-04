Style myślenia

Stres można zredukować lub wyeliminować i że niekoniecznie będziesz musiał w tym celu zmieniać swoje życie, przeprowadzając się do drewnianego domu w zaciszu gór Tybetu, po to tylko, by odnaleźć wewnętrzny spokój i harmonię. Teraz, gdy już to wszystko wiesz, pora zacząć prawdziwą pracę. Jeśli znasz różnicę pomiędzy presją (która wpływa na Ciebie korzystnie) a stresem (który jest dla Ciebie zły), to teraz będziesz mógł wybrać, czy kierować się w życiu presją, czy może wyeliminować z niego stres.

Pamiętaj, że stres powodują w nas niekoniecznie wydarzenia, lecz raczej:

Nasze postrzeganie tych zdarzeń — czy postrzegamy wyniki podejmowanych przez nas działań jako kompletną katastrofę, z której ciężko będzie się otrząsnąć, czy raczej są one rozczarowaniem, z którego możemy wyciągnąć jakieś wnioski i wiele się nauczyć.

— czy postrzegamy wyniki podejmowanych przez nas działań jako kompletną katastrofę, z której ciężko będzie się otrząsnąć, czy raczej są one rozczarowaniem, z którego możemy wyciągnąć jakieś wnioski i wiele się nauczyć. Nasz podświadomy sposób myślenia — postrzeganie szklanki do połowy napełnionej wodą jako „w połowie pustej” lub „w połowie pełnej”. To właśnie odnosi się do naszego podświadomego stylu myślenia. Innymi słowy, czy jesteśmy optymistami, czy też pesymistami. W rzeczywistości możesz być tego świadom. Dobrym sprawdzianem jest pomyśleć sobie o sześciu przyjaciołach i zastanowić się, czy są oni pesymistami czy może optymistami. Co sprawia, że postrzegasz ich właśnie w taki, a nie inny sposób? Czego może Cię to nauczyć?

— postrzeganie szklanki do połowy napełnionej wodą jako „w połowie pustej” lub „w połowie pełnej”. To właśnie odnosi się do naszego podświadomego stylu myślenia. Innymi słowy, czy jesteśmy optymistami, czy też pesymistami. W rzeczywistości możesz być tego świadom. Dobrym sprawdzianem jest pomyśleć sobie o sześciu przyjaciołach i zastanowić się, czy są oni pesymistami czy może optymistami. Co sprawia, że postrzegasz ich właśnie w taki, a nie inny sposób? Czego może Cię to nauczyć? Nasze nastawienie — często jesteśmy prawie nieświadomi naszego nastawienia, ponieważ zwykle kształtuje się ono w nas przez wiele lat. Może mieć charakter negatywny — „ekspedientka w sklepie nigdy nie dba o klientów”, „wszyscy którzy wierzą w horoskopy to głupcy”; ale mogą też być optymistyczne — „ludzie zwykle są bardzo pomocni”, „potrafię uznać czyjś punkt widzenia, mimo że się z nim nie zgadzam”. Wspaniałą nowiną jest fakt, że praca nad zmianą sposobu myślenia może być o wiele prostsza niż przeprowadzanie drastycznych zmian w stylu życia.

— często jesteśmy prawie nieświadomi naszego nastawienia, ponieważ zwykle kształtuje się ono w nas przez wiele lat. Może mieć charakter negatywny — „ekspedientka w sklepie nigdy nie dba o klientów”, „wszyscy którzy wierzą w horoskopy to głupcy”; ale mogą też być optymistyczne — „ludzie zwykle są bardzo pomocni”, „potrafię uznać czyjś punkt widzenia, mimo że się z nim nie zgadzam”. Wspaniałą nowiną jest fakt, że praca nad zmianą sposobu myślenia może być o wiele prostsza niż przeprowadzanie drastycznych zmian w stylu życia. To, jak się czujesz, zależy w większym stopniu od tego, w jaki sposób myślisz o danym wydarzeniu, niż od tego, co się w rzeczywistości wydarzyło.

Ćwiczenie

Twój podświadomy styl myślenia – sprawdź go zadając sobie pytanie: co na podstawie powyższych informacji powiedziałbyś o swoim sposobie myślenia?

Fragment pochodzi z książki „Jak korzystać z życia bez stresu. Od spiętego do luzaka w 100 dni” autorstwa Christine Wilding i Stephena Palmera (Wydawnictwo Helion, 2007). Publikacja za zgodą wydawcy.