Badania naukowe dowodzą, że każdy zdrowy człowiek śni co noc. Po prostu nie zawsze pamiętamy swoje marzenia senne. Dla niektórych sny są majakami, w których nie warto doszukiwać się jakiegokolwiek sensu. Może jednak warto mieć świadomość, co oznaczają niektóre z nich?

Reklama

Przedstawiamy 10 snów, które przyśniły się każdemu z nas. Poznaj ich symbolikę!

1. Ucieczka

Na pewno nie raz śniło ci się, że uciekasz przed kimś lub przed czymś przerażającym. Oznacza, że w odpowiednim momencie przeczujesz niebezpieczeństwo, skutkiem czego uda ci się go uniknąć. Może być to zagrożenie zrodzone w twojej psychice, które starasz się wyprzeć ze swojej świadomości, coś, z czym boisz się skonfrontować.

2. Spadanie

Spadanie w przepaść to niezwykle nieprzyjemny sen, z którego jak najszybciej pragniemy się wybudzić. Oznacza, że uda ci się przed kimś zatriumfować. Niestety na krótko, ponieważ osoba, która ma decydujące zdanie, jest człowiekiem zmiennym. Sen możesz odnieść do swoich poczynań w pracy. Najprawdopodobniej twój przełożony zaproponuje ci awans, ale w ostatniej chwili zmieni zdanie.

3. Wesele

Jeśli śni ci się wesele, najprawdopodobniej przechodzisz przez ważny etap w życiu. To marzenie senne symbolizuje zaangażowanie i harmonię. Jeśli śniło ci się, że jesteś na czyimś weselu, oznacza to, że uda ci się zrealizować to, co zaplanowałaś. Cele, jakie sobie wyznaczyłaś, osiągniesz bez większego wysiłku. Własne wesele zwiastuje udane małżeństwo.

4. Pogrzeb

Jeśli śni ci się pogrzeb, być może skrycie pragniesz, aby jakaś osoba umarła lub przynajmniej zniknęła raz na zawsze z twojego życia. Pogrzeb niekiedy symbolizuje zaburzoną relację między matką a dzieckiem, opartą na destrukcyjnej dominacji matki. W dorosłym życiu pragniemy stawić czoła tej dominacji, która ma na nas wyniszczający wpływ.

Pogrzeb posiada wiele innych znaczeń, m.in.:

lęk przed własną śmiercią lub przed śmiercią bliskich osób,

radykalnie zmiany w osobowości i/lub w sytuacji życiowej,

zmęczenie natłokiem obowiązków , które wpędzają nas do grobu, uniemożliwiają spokojnie funkcjonowanie,

, które wpędzają nas do grobu, uniemożliwiają spokojnie funkcjonowanie, osamotnienie, w którym tkwimy niczym w grobie,

wyrzuty sumienia wywołane błędami popełnionymi w przeszłości ,

, depresję z myślami samobójczymi.

5. Ciąża

Jeśli śni ci się ciąża, najprawdopodobniej jesteś żądna przygód. Oczekujesz od życia niespodzianek, pragniesz, aby wydarzyło się w nim coś nieoczekiwanego i fascynującego. Wiążesz nadzieje na urzeczywistnienie zamierzonych planów. Bycie w ciąży zwiastuje rozwój twojego życia osobistego, narodziny nowego pomysłu.

6. Stosunek seksualny

Stosunek płciowy to dobry omen, bowiem może oznaczać początek czegoś nowego, coś, co powołujemy do życia. Sen może wyrażać również faktyczne potrzeby seksualne, przyjemne doświadczenia, związek z kimś bądź silne emocje. Jeśli śnisz o seksie z kimś innym niż twój partner, najprawdopodobniej jesteś niespełniona seksualnie w związku lub marzy ci się realizacja skrytej fantazji.

7. Zmarła rodzina

Zmarła babcia lub dziadek to przestroga przed zagrażającym ci niebezpieczeństwem, dlatego powinnaś na siebie szczególnie uważać. Ujrzenie lub rozmawianie ze zmarłymi rodzicami może wyrażać obawę przed stratą. Jeśli przyśnią ci się zmarli członkowie rodziny, ktoś udzieli ci pomocy, gdy będziesz znajdowała się w trudnej sytuacji.

8. Zabójstwo

Zabijanie może symbolizować tłumione uczucia, których nie dopuszczamy do głosu, lub możliwości, z których nie chcemy skorzystać. Jeśli śni ci się, że popełniasz morderstwo, najprawdopodobniej masz niecne plany względem kogoś. Sen może również zwiastować radykalną zmianę w twoim życiu. Jeśli jesteś ofiarą morderstwa, najpewniej ktoś wykorzystuje twoją trudną sytuację.

9. Zęby

Zęby najczęściej wskazują na potrzeby materialne i seksualne. Jeśli śnią ci się zdrowe zęby, najprawdopodobniej niebawem osiągniesz sukces finansowy. Zepsute lub wypadające zęby są zwiastunem porażek i strat. Jeśli ktoś wyrywa ci ząb, musisz liczyć się z kłopotami materialnymi. Jeżeli to ty wyrywasz komuś zęby, oznacza to, że odniesiesz korzyść czyimś kosztem. Sztuczne zęby mogą oznaczać potrzebę odegrania ważnej roli w życiu.

10. Mięso

Mięso symbolizuje potrzeby czysto fizjologiczne, materialne i seksualne. Jeśli odczuwasz we śnie wstręt do mięsa, może to oznaczać, że odrzucasz powyższe potrzeby lub czujesz do siebie wstręt. Natomiast jeśli we śnie masz nieodpartą ochotę na spożycie mięsa, najprawdopodobniej pragniesz zaspokoić wyżej wymienione potrzeby.

Widok lub konsumowanie mięsa jest zapowiedzią radosnego wydarzenia, szczęścia i sukcesu finansowego. Surowe mięso zwiastuje pomoc oferowaną ze strony osób, które darzą cię sympatią. Zepsute mięso alarmuje przed porażkami i rozczarowaniami.

Reklama

Zobacz też:

Najlepsze sposoby na bezsenność Skąd się biorą koszmary senne? Co robić, by schudnąć w czasie snu?