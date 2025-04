Pamiętasz jeszcze te czasy, gdy twój obecny mąż zapraszał cię do kina albo na romantyczne kolacje przy świecach? Przypominasz sobie, ile wysiłku wkładałaś w to, by pięknie wyglądać? Godziny przed lustrem, przekopywanie szafy wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu idealnej sukienki, dobieranie odpowiednich kosmetyków i perfum - to już zamierzchłe czasy. Od kiedy się pobraliście, wiele się zmieniło. Jeśli w twój związek wkradła się rutyna, nuda, a nawet kryzys, poznaj 5 sposobów, dzięki którym poprawisz swoje relacje z partnerem.

1. Wehikuł czasu

Praca, gotowanie, pranie, sprzątanie, gotowanie, pranie ... Codzienna rutyna. Z nostalgią wspominasz czasy, gdy twój obecny mąż zabierał cię na romantyczne spacery, obiady, kolacje czy wycieczki. Dziś już tego nie robi. Wasz związek stał się spokojny, a nawet nudny.

To normalna sprawa. Małżeństwo to nie tylko fala miłosnych uniesień, ale i czas stabilizacji. Jeśli jednak i ty, i twój partner chcecie zmienić coś w waszym związku, spróbujcie cofnąć się w czasie. Postarajcie traktować się tak, jak na początku znajomości. On zaprasza cię na randki i spacery, kupuje kwiaty, czekoladki oraz drobne prezenciki. A ty strój się dla niego, bądź bardziej serdeczna i miła. Po prostu - zabiegajcie o siebie.

2. Nowoczesne liściki miłosne

Czasy listów miłosnych, jakie pisywał król Jan III Sobieski do Marysieńki, dawno minęły. Mamy za to nowinki techniczne, które mogą okazać się bardziej przydatne, niż myślisz. Gdy siedzisz przed komputerem w pracy, nie raz sprawdzasz Facebooka, Instagrama czy przychodzące wiadomości. Zamień nudne SMSy do męża typu: "Kup papier toaletowy i warzywa" na coś w rodzaju: "Kocham cię! Tęsknię za tobą! Kup wino na naszą romantyczną kolację".

Możesz też wykazać się odrobiną kreatywności. Wyślij partnerowi urocze zdjęcie, emotikonkę albo snapchata. Pokaż mu, że dalej ci na nim zależy. Wystarczy telefon, dostęp do Internetu i odrobina pomysłowości.

3. Druga podróż poślubna

Jeśli twoje podróże z mężem ograniczają się do wyjazdu na zakupy do pobliskiej galerii handlowej, to znak, że w wasz związek wkradła się zabójcza nuda. Żeby ją pokonać, nie musicie wyjeżdżać na dwutygodniowe wczasy na Majorkę. Wystarczy wolny weekend i trochę kreatywności.

Pojedźcie do miejsca, gdzie się poznaliście, albo gdzie on ci się oświadczył. Wybierzcie się do ulubionego polskiego miasta, pospacerujcie po starówce, idźcie na pyszny obiad, porozmawiajcie i spędźcie ze sobą trochę czasu. Zapomnijcie o obowiązkach, pracy, dzieciach i problemach. Zajmijcie się sobą. Jeden weekend spędzony tylko we dwoje może zdziałać cuda.

4. "Bye, bye" ... ale tylko na chwilę

Nic tak nie wstrząśnie mężczyzną, jak zostawienie go samego. Jeśli twój partner przyzwyczaił się do tego, że codziennie przygotowujesz posiłki, robisz pranie i sprzątasz, udowodnij mu, że też masz swoje życie. Pokaż, że twój świat to nie tylko obowiązki domowe. Wybierz się z przyjaciółkami na zakupy, zaplanujcie weekend w Spa. Nie traktuj tej rozrywki, jak formy ucieczki od męża i codzienności. Odpocznij i nabierz sił. Odseparowanie się od rutyny na pewno sprawi, że po powrocie będziesz miała więcej energii.

5. Intymność, czułość i bliskość

Każdy chciałby, aby jego związek zawsze był tak samo namiętny, jak na początku znajomości. Niestety – codzienność i rutyna sprawiają, że seks powszednieje, spontaniczność powoli wygasa, a partnera traktujemy bardziej jak przyjaciela, niż kochanka. Spróbuj podgrzać atmosferę swojego związku. Przypomnij sobie i mężowi, jak wyglądały wasze relacje na początku znajomości. Postarajcie się je przywrócić. W tym celu niezastąpione okaże się częstsze okazywanie uczuć. Przed wyjściem do pracy nie zapomnij o buziaku. Postaraj się zasypiać o tej samej porze co partner. Zainwestuj też w bardziej wyszukaną bieliznę i perfumy. Nie zapominajcie o intymności, wzajemnej bliskości i seksie. W odbudowaniu relacji pomogą ci takie gadżety jak zapachowe świece, kadzidełka, romantyczna muzyka czy wino.

Jeśli jesteście ciekawi, czy regularny seks może być lekarstwem na rutynę i małżeński kryzys, koniecznie obejrzyjcie program "Siedem dni seksu" na kanale Lifetime.

OPIS PROGRAMU: Program "Siedem dni seksu" przedstawia pary, w których związek wkradła się rutyna, a temperatura uczuć między partnerami drastycznie spadła. Bohaterowie postanowili poddać się nietypowej kuracji... seksem. Osiem par, każda z innymi kłopotami, poddaje się oryginalnej terapii, w której partnerzy przez 7 dni z rzędu, co najmniej raz dziennie uprawiają seks. Po upływie tygodnia muszą zdecydować, czy temperatura ich związku wystarczająco wzrosła i zostają razem, czy jednak lepszym pomysłem jest się rozstać. Naukowcy dowiedli, że regularne współżycie rozładowuje stres, korzystnie wpływa na pewność siebie, obniża ciśnienie krwi, a dla wielu ludzi jest po prostu kluczem do udanego związku. Sprawdź, czy regularność uprawiania seksu ma realny wpływ na jakość związku.

Nowy program "Siedem dni seksu" we wtorki od 3 listopada o godzinie 23:00 na kanale Lifetime.