Celem badania, przeprowadzonego między 11 a 14 grudnia 2008 roku, przez firmę Gemius, na grupie 1200 internautów w wieku 15 lat i więcej, było poznanie zwyczajów bożonarodzeniowych obchodzonych w domach polskich użytkowników sieci. Respondenci odpowiadali na pytania związane ze świątecznymi skojarzeniami oraz określali plany i decyzje zakupowe.

Przede wszystkim tradycja

Boże Narodzenie jest dla polskich internautów czasem kultywowania znanych od dawien dawna zwyczajów - aż 91 proc. badanych planuje w nadchodzące święta dzielić się z najbliższymi opłatkiem, a niewiele mniej składać życzenia podczas wigilijnej uroczystości. Ośmiu na dziesięciu internautów obdaruje bliskich prezentami, a 76 proc. przygotuje nakrycie przy stole dla niespodziewanego gościa. Religijny charakter świąt podkreśli wspólne wyjście na pasterkę oraz czytanie Pisma Świętego. Dźwięk kolęd zabrzmi w domach ponad połowy internautów.

Jakie zwyczaje świąteczne będą obecne podczas tegorocznego Bożego Narodzenia?

Choinka oraz czas spędzony z rodziną to główne świąteczne skojarzenia internautów obchodzących Boże Narodzenie (odpowiednio 55 i 50 proc. wskazań). Dla co trzeciego badanego jest to przede wszystkim święto religijne. Mężczyźni dużo częściej niż kobiety utożsamiają Boże Narodzenie z odpoczynkiem i relaksem oraz jedzeniem i spędzaniem czasu przy stole, z kolei panie z zakupami oraz przygotowaniem świątecznych potraw.

Gorączka przedświątecznych zakupów

Prezenty są nieodłączną częścią Bożego Narodzenia - zaledwie co dziesiąty internauta nie zamierza obdarować nimi najbliższych. W momencie przeprowadzania badania (a więc na niecałe dwa tygodnie przed Wigilią) niemal połowa internautów (46 proc.) dokonała już zakupu przynajmniej części gwiazdkowych prezentów. Spośród nich 28 proc. zdecydowało się na zakup za pośrednictwem internetu – to o 6 pkt procentowych mniej niż przed rokiem.

Gdzie kupiliśmy gwiazdkowe prezenty?

Zmniejszył się też odsetek internautów, którzy na dwa tygodnie przed świętami dopiero planowali zakup prezentu za pośrednictwem sieci. W sumie w tym roku 22 proc. internautów kupujących prezenty gwiazdkowe dokonało lub planowało dokonać zakupu online, z kolei w roku ubiegłym – 25 proc. Skąd ten spadek?

"Internauci, mając na uwadze zeszłoroczne trudności poczty oraz firm kurierskich z dostarczeniem produktu na czas, tym razem wybrali inny sposób zakupu prezentu. Częściej decydujemy się na wizytę w centrum handlowym oraz supermarkecie, gdzie towar, mimo iż czasami po wyższej cenie, otrzymujemy zaraz po dokonaniu zakupu" – mówi Jadwiga Przewłocka, Starszy Badacz w Zespole Badań Ilościowych Gemius SA. Wśród produktów kupowanych online na popularności straciły między innymi książki oraz płyty/filmy.

Nie bez znaczenia dla wysokości świątecznego budżetu pozostaje trudna sytuacja na rynku finansowym. W porównaniu z poprzednią falą badania, odsetek internautów planujących wydać większą niż przed rokiem kwotę na prezenty świąteczne spadł z 40 do 34 proc.