Gdy doba staje się za krótka

Zwłaszcza kiedy nie potrafimy w odpowiedni sposób zorganizować czasu na wypełnienie tych wszystkich zobowiązań. Każdy z nas ma 24 godziny na dobę i ani minuty więcej. To dlaczego dzieje się tak, że niektórzy z nas wciąż narzekają na brak czasu, a innym rozciąga się on do granic niewyobrażalnych możliwości? Wystarczy tylko spojrzeć na osoby, które są zaangażowane w akcje charytatywne, pomoc innym, a oprócz tego nie zaniedbują swoich bliskich, przyjaciół, nie wspominając, że są aktywni zawodowo i na tym polu również odnoszą sukcesy. Kluczem do takiego typu sytuacji jest dobra organizacja czasu. Niestety bardzo często o tym zapominamy i nie wykorzystujemy w pełni możliwości, jakie daje nam każdy dzień.

Sposoby efektywnego działania

Pierwszą przeszkodą jaka staje na drodze do optymalnego wykorzystania czasu jest robienie zbyt wielu rzeczy jednocześnie. Niestety im więcej obowiązków na siebie bierzemy, tym zwiększa się prawdopodobieństwo, że nie zostaną one wszystkie wykonane z należytą uwagą. Warto byłoby skupić się na jednej czynności i dopiero po jej ukończeniu rozpocząć następną. Daje to poczucie pewnego uporządkowania i z pewnością dokładnego, precyzyjnego wykonania zadania, ponieważ nie jest rozproszone innym.

Kolejnym problemem może być brak dyscypliny. Mimo zaplanowanych działań, nie posiadamy dostatecznej motywacji, aby je zrealizować. Rodzi to konflikty z sobą samym, ponieważ mamy poczucie nie wypełnionego obowiązku. Należy ustalić priorytety, tak, aby nie tracić zbędnego czasu na rzeczy dla nas mało istotne. Pamiętajmy również, że w pierwszej kolejności powinna być potrzeba pracy, a dopiero później przyjemności. Może bowiem okazać się, że nie wystarczy nam już sił lub czasu na wykonanie zaplanowanych działań.

Co możesz zrobić jutro, zrób teraz

Brak planowania również może być przyczyną nieefektywnego wykorzystywania czasu. Czynności, które nie są jasno określone i umiejscowione w czasie stają się rozmyte. Często możemy nawet o nich zapomnieć. Jeśli zrobimy sobie listę, która będzie zawierała plan rzeczy, które trzeba wykonać, godzinę i czas wykonania każdej z nich, wówczas staje się ona bardziej racjonalna i przejrzysta. W przygotowanie planu inwestujemy kilka chwil, natomiast oszczędność czasu w późniejszym okresie może być o wiele większa.Odkładanie na później wykonania czynności jest najczęstszą przyczyną zabiegania. Czynności, które zaplanowaliśmy wykonać się rozpłyną się w czasie tylko dlatego, że nie robimy ich od razu. Będziemy musieli do nich wrócić, jednak często się one nakładają na siebie i coraz trudniej im wtedy podołać. Powinniśmy się kierować zasadą, że co możemy zrobić w ciągu 10 minut, nie należy tego odkładać. Wyobraźmy sobie, ile czasu by każdy z nas zaoszczędził, jeśli zawsze odkładalibyśmy wszystkie przedmioty na swoje miejsca. Wówczas zniknąłby nie tylko problem częstych porządków, ale również nie byłoby trudności z poszukiwaniem pożądanej rzeczy.Niektórzy mają także duży problem z kończeniem rozpoczętych spraw. Piętrzące się dokumenty, rozpoczęte prace domowe nie przysparzają możliwości efektywnej pracy, a co za tym idzie, później tych obowiązków jest coraz więcej i tym trudniej sobie z nimi poradzić.

Koncentracja kluczem do sukcesu

Innym elementem – bardzo poważnym – jest robienie wszystkiego samemu. Niektórzy myślą, że nikt oprócz nich nie potrafi wykonać tak dobrze określonej czynności. Nadmierne obciążanie się obowiązkami nie tylko niepotrzebnie redukuje nasz czas, ale również doprowadza do wyczerpania psychicznego i fizycznego. Czasem tylko wystarczy nauczyć innych jak postępować, aby mogli nabrać doświadczenia, nabyć umiejętności.Zakłócanie czynności przez czynniki zewnętrzne jest także przyczyną mniej efektywnej pracy, co ją wydłuża w czasie. Należy pamiętać, aby podczas wykonywania swoich zadań wyłączyć telefon, zamknąć drzwi, poprosić, aby nikt nie przeszkadzał. Zwiększy to naszą koncentrację uwagi i szybciej uporamy się z obowiązkami.

Przy planowaniu dobrej organizacji czasu należy także pamiętać o dobrej organizacji przestrzeni. Im większy bałagan w pomieszczeniach, w których pracujemy, tym bardziej wydłuża się czas, jaki jest potrzebny na znalezienie określonych przedmiotów, dokumentów, plików itd. Dobrze byłoby wprowadzić porządek na biurku, w pokoju, gabinecie, w komputerze itp.

Ustal priorytety

Brak ustalenia priorytetów jest podstawowym błędem popełnianym przez dużą część społeczeństwa. W tym również pomoże zapisany plan działania – należy tam umieścić sprawy, które są dla nas najistotniejsze i wymagają natychmiastowego działania.Często także robimy zbyt wiele rzeczy zbędnych. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście wszystkie moje działania mają jakiś cel? Co się stanie, jeśli czegoś nie wykonam? Może nie należy robić wszystkiego? W tej kwestii należy zachować zdrowy rozsądek.Wykorzystując tych kilka technik, jesteśmy w stanie zapanować nad swoim czasem ze zdecydowanie lepszym skutkiem. Zwłaszcza jeśli od dłuższego czasu mamy poczucie, że „nie wyrabiamy” się z obowiązkami. Nie należy jednak zapominać, że także swoje miejsce w naszym codziennym harmonogramie powinien mieć odpoczynek, ponieważ bez możliwości zregenerowania sił nawet najlepszy plan nie ma szans.