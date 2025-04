Życie zgodne z poradnikiem

Opanujesz lęk. Przestaniesz przyciągać nieudaczników. Odkryjesz swój potencjał. Nauka będzie przyjemniejsza. Autorzy poradników i kursów psychologicznych zapewniają, że codzienność można upiększyć dzięki samorozwojowi. Czy faktycznie mamy wpływ na własne zachowanie i reakcje?



Obowiązek podnoszenia swoich kompetencji dotyczy nie tylko wykształcenia i umiejętności zawodowych. Coraz częściej chcemy doskonalić swoje wnętrze, kształtować inteligencję emocjonalną i mieć realny wpływ na własne życie. Porad „jak żyć lepiej” dostarczają kursy samorozwoju, poradniki czy magazyny psychologiczne. Moda na korzystanie z tego rodzaju pomocy przyszła do nas stosunkowo niedawno:

- Popularność poradników psychologicznych związana jest z pojawianiem się w Polsce tzw. treningów i warsztatów psychoedukacyjnych pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. To oczywiście natychmiast spowodowało zwiększone zainteresowanie psychiką i duchowością. Dzięki temu zmieniła się świadomość ludzi – mówi Ewa Sobieszek-Johansson, psychoterapeutka z Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Gestalt.

Jak żyć samemu ze sobą?

Najczęstszym tematem poruszanym w kursach i poradnikach psychologicznych jest samoakceptacja. Jak się okazuje, polubienie siebie jest jednym z największych problemów współczesnego człowieka, którego codziennie atakują komunikaty z wyidealizowanym obrazem rzeczywistości. O wadze tego zjawiska mówią dane Światowej Organizacji Zdrowia: depresja jest czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym, z jakim zmaga się ludzkość. Twórcy szkoleń i poradników dają wskazówki dotyczące tego, jak samodzielnie poradzić sobie z rosnącymi wymaganiami, wykorzystać własny potencjał, czy w jaki sposób poradzić sobie z daną rolą:

- Według naszych danych Polacy najchętniej korzystają ze szkoleń, dzięki którym dowiadują się, w jaki sposób opanować lęk, rozwiązać trudne sytuacje życiowe czy polubić samego siebie. Drugie w kolejności są kursy, które dostarczają praktycznych porad, np. dotyczących wychowania i rozwoju emocjonalno-intelektualnego dzieci. Co ciekawe – utrzymuje się też duże zainteresowanie szybką nauką – ten kurs prowadzimy również w oparciu o wiedzę psychologiczną – mówi Magdalena Szajbe z ESKK, szkoły, która umożliwia naukę m.in. psychologii czy błyskawicznego przyswajania wiedzy na odległość.

Podejdź do życia z dystansem

Sporym zainteresowaniem cieszą się również life-stylowe poradniki, które przeważnie oparte są na doświadczeniu autora lub jego pacjentów, np.: Poradnik Grubaski, w którym autorka zamiast dawać wskazówki, w jaki sposób można schudnąć, namawia czytelniczki do zaakceptowania własnej tuszy. Z kolei po lekturze poradnika pt. Przestań całować żaby, czas rozejrzeć się za księciem z bajki dowiemy się, jak znaleźć mężczyznę idealnego. Wskazówki autorki mają pomóc w zrozumieniu, co nami kieruje przy wyborze partnera.

Celem poradników i kursów psychologicznych jest udowodnienie czytelnikowi, że nie ma ludzi idealnych, a nieprzyjemne zdarzenia są częścią naszego życia. Przykładem może być Kłótliwy poradnik partnerski, w którym przeczytamy, że sprzeczka jest naszą naturalną potrzebą. Natomiast w poradniku Inteligencja erotyczna autorka udowadnia, że odczuwanie pożądania do drugiej osoby jest zależne od nas samych, a co za tym idzie – można nad nim pracować. Poradniki dostarczają wiedzy skondensowanej. Na rynku można znaleźć też inne propozycje – szkolenia umożliwiające pracę nad sobą w różnych sytuacjach życiowych:

- Kursy psychologiczne w dużej mierze opierają się na motywowaniu uczestnika. Dlatego szkolenia psychologii na odległość są formą między pisanym poradnikiem, a rozmową z psychologiem. Na przykład „Kurs psychologii” czy „Rozwiń inteligencję małego dziecka” to przewodniki zawierające konkretny program – samorozwoju lub nauki czytania i liczenia dzieci od 6 miesiąca życia. Realizacja programu kursu psychologii to rodzaj wędrówki przez różne role, jakie mamy do spełnienia w życiu, przez emocje, które nam towarzyszą. Studenci poznają mechanizmy zachowań oraz dowiadują się, jak wykorzystywać ich potencjał, budować relacje czy niwelować złe emocje. Nie dajemy gotowych porad, a raczej ukierunkowujemy, uczymy pracy nad sobą i opracowywania własnych wniosków i sposobów na polepszenie własnego życia – mówi Magdalena Szajbe z ESKK.

Pobudź energię, redukuj lęk!

Podstawą każdego poradnika czy kursu psychologicznego jest praca nad świadomością – autorzy uczą, w jaki sposób kontrolować emocje i odkrywać swoje możliwości. Jak się okazuje, poradniki i kursy stanowią również pomoc w terapii psychologicznej:

- Na rynku wydawniczym jest sporo wartościowej literatury psychologicznej, którą sama polecam swoim klientom. Dzięki niej zmienia się świadomość ludzi, przewartościowują się poglądy, choćby w kwestii przemocy, uzależnień czy seksualności. Należy jednak pamiętać, że istnieje również wiele nieprofesjonalnych publikacji – mówi Ewa Sobieszek-Johansson.

Jakie szkolenia mogą okazać się szkodliwe?

Te, w których obiecuje się szybkie efekty oraz idealną przyszłość. Świadomy autor powinien również dzielić się wskazówkami, pobudzić do działania, a nie podawać gotowe rozwiązania. Bowiem największą wartością kursów i poradników psychologicznych jest powstanie poczucia, że mamy realny wpływ na swoje życie.

Źródło: Materiały prasowe