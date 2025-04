Słowo zapomniane, niedocenione, rzadko używane w sklepie, szkole, domu na ulicy... Dlaczego warto to zmienić?

Dlaczego warto być życzliwym?

Życzliwość to życie w prawdzie i szczerości oraz szczęściu w stosunku do siebie i innych ludzi. W tym wszystkim na pewno pomaga życzliwość. Wystarczy jeden uśmiech, dobre słowo a czasami ustąpienie miejsca w autobusie. Wtedy robimy dobry uczynek, ale także ludzie nie patrzą na nas jak na kogoś, komu nie można zaufać - będąc życzliwym zdobywamy zaufanie a przy okazji przyjaciół, nowe znajomości. Nie ma się, czego bać, aby być życzliwym, przecież każdy lubi, jak ludzie dokoła są szczęśliwi i życzliwi.

Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. To się opłaca! Jeżeli jesteś życzliwy i pomocny dla innych, nie tylko oni czują się lepiej. Ty również. Czy nie o to chodzi?! Ja bardzo lubię słowo życzliwość. W potocznym rozumieniu życzliwość kojarzyć się może ze szczerym uśmiechem, ciepłym spojrzeniem, kilkoma miłymi słowami, czyli po prostu z niewymuszoną grzecznością i uprzejmością. To prawda – tak inni mogą postrzegać efekt płynącej z serca życzliwość. Ale czyż nie tak samo mogą wyglądać również pozory życzliwości, maskujące interesowność i ego?

Dla mnie życzliwość nabrała dużo głębszego znaczenia. Życzliwością jest przede wszystkim życie w prawdzie i szczerości przed sobą i innymi. Życzliwością jest dążenie do pełni szczęścia i osiągnięcia wymarzonych "życzliwych" celów i pragnień. Życzliwość jest synonimem jedynie bezwarunkowej miłości.

Czym jest życzliwość?

Życzliwość to:

pragnienie tego tylko co najbardziej pomyślne dla mnie i dla innych;

troska o siebie i troska o innych;

odczuwanie wdzięczności za wszystko co nas spotyka;

brak żądań i oczekiwań;

akceptowanie siebie i innych takimi jakimi jesteśmy;

uczucie radości i spełnienia.

Życzliwość to uczenie się życzliwości - życzliwość to dawanie i przyjmowanie życzliwości.

Jak odnaleźć w sobie życzliwość?



Aby cokolwiek zrobić, musimy mieć dla siebie pełną miłość i życzliwość. Będąc sobie życzliwi, możemy zaakceptować samych siebie, polubić siebie, zaakceptować swoją złość i swoje szaleństwa. Oczywiście nie powinniśmy próbować zmieniać się na siłę. Mamy się ze sobą zaprzyjaźnić - takimi, jakimi jesteśmy. Rzecz nie w tym, aby wyzbyć się ego, ale by zacząć się sobą interesować, wnikać w samego siebie i doświadczać wciąż nowych, nieuświadomionych obszarów naszej psychiki.