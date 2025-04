Choroba Hashimoto prowadzi do powstania niedoczynności tarczycy. Jest to choroba autoimmunologiczna, czyli spowodowana przez atak komórek odpornościowych na komórki własnego organizmu. Przeciwciała powodują dezaktywację niektórych kluczowych białek tarczycy czy enzymów. Dochodzi do zablokowania syntezy hormonów tarczycy i rozpadu pęcherzyków. W ten sposób dochodzi do powstania niedoczynności.

Nie u wszystkich osób przebieg jest burzliwy - występuje wiele przypadków, gdy choroba zostaje wykryta przypadkowo u osoby, która nie miała żadnych objawów choroby.

Choroba Hashimoto jest najczęstszą postacią zapalenia tarczycy. Często występuje w powiązaniu z innymi chorobami autoimmunologicznymi, jak chociażby z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Diagnozę stawia się na podstawie objawów klinicznych oraz badania stężenia hormonów tarczycy i przeciwciał we krwi. Choroba może przebiegać pełnoobjawowo. Może dojść do powstania wola i mogą pojawić się objawy ogólne.

W przypadku wystąpienia wola tarczycy, objawy mogą być znikome, jednak przy jego powiększaniu się może dojść do ucisku gardła, trudności w połykaniu czy nawet zaburzeń oddychania.

Jeśli w przypadku choroby Hashimoto dochodzi do niedoczynności tarczycy, pojawiają się objawy ogólnoustrojowe. Obejmują one zaburzenia rytmu serca, głównie zwolnienie jego pracy. Pacjent odczuwa znaczny spadek energii, a jego układ nerwowy i mięśniowy wykazują osłabienie. Szczególnie niepokojącymi objawami są przybranie na wadze oraz częste zaparcia.

Skóra jest sucha i zimna, a chory nie toleruje chłodu. Również w sferze psychicznej pojawiają się zaburzenia, głównie depresja. Oczywiście nie u każdego pojawiają się wszystkie objawy.

Leczenie Hashimoto

Terapia nie zawsze jest konieczna - stosuje się ją, gdy dojdzie do spadku poziomu hormonów tarczycy. Osoby chore muszą wtedy przyjmować substytuty hormonu, tyroksyny. Często należy je stosować przez całe życie.

Terapia może być stosowana również wtedy, gdy nie występują objawy. Lekarz zleca przyjmowanie leków, kiedy badania laboratoryjne wskazują możliwość rozwinięcia się w przyszłości tego schorzenia.

Niezmiernie ważna jest regularna kontrola leczenia i stanu narządu.

