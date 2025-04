Choroba Hashimoto jest najczęstszą postacią zapalenia tarczycy przebiegającego z niedoczynnością. Często występuje w powiązaniu z innymi chorobami autoimmunologicznymi.

Niedoczynność może być spowodowana leczeniem radiojodem, w terapii nadczynności albo stan po częściowym lub całkowitym usunięciu gruczołu.

Przeczytaj: Nie każdą nadczynność tarczycy leczy się tak samo

Niedoczynność tarczycy a ciąża

Szczególną opieką lekarza ginekologa-położnika powinny zostać objęte kobiety, które zamierzają zajść w ciążę lub są już w ciąży, a ich wywiad chorobowy i rodzinny nasuwają podejrzenie zwiększonego ryzyka chorób tarczycy. Lekarz powinien zwrócić również uwagę na ilość przebytych przez kobietę ciąż oraz czy były one powikłane.

Niedoczynność tarczycy zwiększa ryzyko niepłodności. Dodatkowo w czasie ciąży rośnie ryzyko poronienia czy powikłań.

Diagnostyka chorób tarczycy powinna być przeprowadzana jeszcze w okresie prekoncepcyjnym, czyli przed zajściem w ciążę. Często ciąża bywa zaskoczeniem, a kobieta dowiaduje się o chorobie dopiero w czasie rozwoju płodu.

To jak szybko ta nieprawidłowość zostanie zaobserwowana ma istotne znaczenie dla rozwoju dziecka oraz stanu zdrowia matki.

Objawy niedoczynności

Niedoczynność tarczycy powoduje rozwój objawów ogólnoustrojowych. Obejmują one zaburzenia rytmu serca, głównie zwolnienie jego pracy. Przyszła mama odczuwa znaczny ubytek energii, a jej układ nerwowy i mięśniowy wykazują osłabienie. Szybszy, niż wynikałoby to z wieku ciążowego, przybór masy ciała oraz częste zaparcia stają się przyczyną zaniepokojenia. Skóra przyszłej mamy jest zimna i sucha, a chora nie toleruje przebywania w chłodnych pomieszczeniach. Również w sferze psychicznej pojawiają się zaburzenia, należy do niej głównie depresja.

Zobacz też: Jak zdiagnozować niedoczynność tarczycy?

Wpływ na dziecko

W pierwszym trymestrze ciąży tarczyca płodu nie wytwarza jeszcze hormonów. W te niezbędne dla metabolizmu substancje zaopatruje go wyłącznie matka. W przypadku braku odpowiedniego stężenia hormonów tarczycy we krwi mamy, u płodu rozwijają się objawy. Należą do nich niewydolność oddechowa, przedwczesny poród oraz obniżona masa dziecka. W kolejnych latach możliwe jest zdiagnozowanie spowolnionego rozwoju psycho-fizycznego.

Reklama