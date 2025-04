Przyczyna choroby leży w upośledzonej funkcji układu odpornościowego, który tkanki własnego organizmu rozpoznaje jako obce i stara się je zniszczyć. Orbitopatia tarczycowa częściej występuje u kobiet i w chorobie Gravesa-Basedowa.

Objawy orbitopatii tarczycowej

Oprócz gałki ocznej w oczodole znajdują się otaczające ją tkanki miękkie (mięśnie, tłuszcz). W chorobie Gravesa – Basedowa na skutek działania znajdujących się we krwi przeciwciał, wzrasta objętość tych tkanek, a co za tym idzie – dochodzi do wypchnięcia gałki ocznej do przodu. Ten mechanizm odpowiedzialny jest za najbardziej charakterystyczny objaw orbitopatii tarczycowej, czyli wytrzeszcz gałek ocznych (zwykle obustronny), który nadaje twarzy wyraz przestrachu czy też złości.

Chore osoby odczuwają ponadto suchość oczu, ich pieczenie oraz łzawienie. Może dojść do wystąpienia pogorszenia ostrości wzroku i widzenia barwnego oraz światłowstrętu i podwójnego widzenia. Powieki są zwykle obrzęknięte, a spojówki zaczerwienione.

Orbitopatia jest tylko jedną ze składowych choroby Gravesa – Basedowa i niezwykle rzadko występuje ona sama, bez typowych objawów nadczynności tarczycy.

Powikłania orbitopatii

Wysunięcie do przodu gałki ocznej sprawia, że powieki nie domykają się. Stwarza to zagrożenie powstawaniem owrzodzeń i zapalenia rogówki. Znaczne zwiększenie objętości tkanek oczodołu powodować może natomiast ucisk na nerw wzrokowy. Konsekwencją każdej z tych sytuacji może być poważne upośledzenie widzenia, a nawet utrata wzroku.

Co może pogarszać przebieg orbitopatii tarczycowej?

Zła kontrola czynności tarczycy (utrzymująca się nadczynność lub niedoczynność gruczołu) może pogarszać przebieg orbitopatii tarczycowej.

Ważnym czynnikiem prowadzącym do pogorszenia przebiegu orbitopatii tarczycowej jest palenie papierosów. W wielu badaniach udowodniono, że u osób z już istniejącą orbitopatią ciężkość przebiegu choroby jest proporcjonalna do liczby wypalanych papierosów.

Leczenie orbitopatii tarczycowej

Najważniejszym elementem skutecznego leczenia orbitopatii tarczycowej jest właściwa kontrola gospodarki hormonalnej tarczycy (przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza). W ciężkich przypadkach choroby podawane są leki z grupy glikokortykosteroidów, stosowane jest napromienianie oczodołów, a czasem nawet leczenie operacyjne.

