Jak ważna jest tarczyca?

Tarczyca jest ważnym gruczołem znajdującym się w dolnej części szyi. Hormony przez nią wydzielane regulują tempo metabolizmu. Wpływają one w zasadzie na wszystkie narządy organizmu. Każde zaburzenie funkcjonowania tarczycy, które nie będzie odpowiednio leczone, może być powodem poważnymi następstw. Dlatego niezbędna jest odpowiednia diagnostyka i leczenie, szczególnie w przypadku tak rzadkich chorób jak choroba de Quervaina.

Jak dochodzi do rozwoju choroby?

Choroby de Quervaina to podostre zapalenie tarczycy. Choroba rozwija się w następstwie infekcji wirusowej. Towarzyszy jej ból i podwyższone wykładniki stanu zapalnego.

Przebieg choroby jest czterofazowy. Mamy tu do czynienia z następującymi po sobie okresami zwiększenia i zmniejszenia stężenia hormonów wraz z okresami eutyreozy, czyli wyrównania.

W pierwszym etapie pojawia się dotkliwy ból w okolicy szyi i gorączka związana z zajęciem gruczołu przez drobnoustroje, reakcją zapalną i jego powiększeniem. Następnie pojawia się nadczynność tarczycy jako reakcja na niszczenie tarczycy i uwalnianie hormonów do krwi. Stan chorego stabilizuje się w kolejnych tygodniach. Ostatnim stadium jest niedoczynność tarczycy. Uciskanie narządów szyi przez powiększone wole powoduje zaburzenia w połykaniu a nawet może stać się przyczyną duszności.

Jakie badania należy wykonać?

Aby zdiagnozować chorego, oceniana jest obecność stanu zapalnego. W zależności od fazy choroby, badania obrazowe mogą wyglądać różnie, co staje się ważnym punktem oceny przez lekarza. Niezmiernie ważna jest kontrola u specjalisty, gdyż choroba ma przebieg falujący.

Leczenie infekcji

W terapii podstawą są leki przeciwzapalne. W fazie nadczynności nie stosuje się leków przeciwtarczycowych, co związane jest ze znajomością dynamiki procesu. W fazie niedoczynności konieczna może być suplementacja tyroksyną. Ważne jest różnicowanie między podostrym zapaleniem tarczycy a innymi jej schorzeniami, które mogą wymagać intensywnego i długotrwałego leczenia.

