Podejrzenie guza o złośliwym charakterze

Operacja tarczycy jest konieczna w każdym przypadku, w którym guzek jest zmianą złośliwą. W kwalifikacji do leczenia chirurgicznego kluczową rolę odgrywa badanie komórek pobranych z guzka metodą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC), która jednoznacznie potwierdza złośliwy charakter zmiany.

Operacja musi być także rozważona w przypadku zmian podejrzewanych o złośliwy charakter. Do grupy tej należą:

nowotwory złośliwe, czyli raki tarczycy (rak brodawkowaty, rak anaplastyczny, rak rdzeniasty, nisko zróżnicowane raki pęcherzykowe oraz przerzuty nowotworów innych narządów),

guz pęcherzykowy – który może być zmianą łagodną bądź złośliwą (rakiem pęcherzykowym).

Rozpoznanie może być postawione dopiero na podstawie badania histopatologicznego tkanki uzyskanej podczas operacji.

Jeśli rak tarczycy rozpoznany został przed operacją, to zabieg polega na całkowitym wycięciu gruczołu tarczowego wraz z węzłami chłonnymi położonymi w okolicy tchawicy.

Jeśli natomiast podczas operacji usunięty był jedynie jeden płat tarczycy (zawierający podejrzaną zmianę), a w badaniu histopatologicznym okazało się, że zmiana ta była rakiem, konieczna jest kolejna operacja, celem doszczętnego usunięcia tarczycy.

Odstępstwem od tej zasady jest jedynie sytuacja, gdy wykryty w badaniu histopatologicznym rak tarczycy jest tzw. mikrorakiem, bez przerzutów w węzłach chłonnych i innych narządach – wtedy druga operacja nie jest już konieczna.

Guzki znacznych rozmiarów

Operacja może być także konieczna w przypadku guzków, które mimo że są łagodne, to osiągnęły taki rozmiar, że powodują występowanie problemów z oddychaniem (na skutek ucisku na tchawicę) czy też z przełykaniem (gdy uciśnięty jest przełyk).

Guzki szybko powiększające się

Może zdarzyć się także tak, że guzek, który na podstawie biopsji zdiagnozowany został jako zmiana łagodna, zaczyna szybko powiększać się. Wtedy konieczne jest powtórne wykonanie biopsji i nierzadko – operacja.

Guzki autonomiczne tarczycy

Kolejną sytuacją, w której powrót do zdrowia umożliwia przede wszystkim operacja jest jawna bądź subkliniczna nadczynność tarczycy spowodowana obecnością guzka autonomicznego - czyli takiego, który w sposób niekontrolowany, niejako „samowolnie” wydziela hormony tarczycy. Metodą z wyboru jest w takim przypadku leczenie radiojodem, na które jednak część chorych się nie zgadza – alternatywą jest wtedy leczenie operacyjne.

