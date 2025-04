Jak rozpoznać guzek?

Czasem guzek tarczycy wyczuwalny jest dotykiem, czasem dowiadujemy się o nim przypadkiem podczas rutynowego badania lekarskiego. Najczęściej w diagnostyce guzków tarczycy wykorzystywane jest USG, które pozwala na sprawdzenie czy zmiany są złośliwe, czy łagodne. Kiedy wykonywana jest biopsja?

Przeczytaj: Diagnostyka guzków tarczycy

Biopsja tarczycy

Biopsja tarczycy polega na nakłuciu guzka i pobraniu materiału do badania cytologicznego. Nie jest to badanie bolesne – pacjent może poczuć jedynie lekkie ukucie. Czy do biopsji trzeba się przygotować?

Przeczytaj: Biopsja tarczycy – na czym polega i kiedy jest konieczna?

Torbiel czy guzek

W tarczycy może występować cały szereg różnych guzków. Mogą być to guzki koloidowe, gruczolaki, torbiele a nawet nowotwory złośliwe. W jaki sposób powstają guzki i czym się charakteryzują?

Przeczytaj: Jakie guzki mogą występować w gruczole tarczowym?

Ciepło – zimno

W badaniu scyntygraficznym możemy rozróżnić trzy rodzaje guzków: zimne, ciepłe i gorące. Guzki zimne to guzki, które nie wychwytują izotopu promieniotwórczego. Natomiast guzki ciepłe i gorące wychwytują izotop. Świadczy to o ich aktywności hormonalnej. Które guzki wykazują większe ryzyko przekształcenia się w nowotwór złośliwy?

Przeczytaj: Czym są guzki ciepłe i zimne tarczycy?

Leczenie

Guzki tarczycy można leczyć operacyjnie i nieoperacyjnie. Leczenie nieoperacyjne prowadzone jest w przypadku wola guzkowego i guzków autonomicznych. Na czym polega terapia lekami doustnymi? Kiedy konieczna jest terapia radiomodem?

Przeczytaj: Jak nieoperacyjnie leczyć guzki tarczycy?

W przypadku gdy guzek prawdopodobnie jest zmianą złośliwą, konieczne jest jego usuniecie podczas operacji. Rozpoznanie ustala się dopiero po operacji. Dlatego może istnieć konieczność wykonania drugiej operacji w celu usunięcia całej tarczycy. Jakie istnieją inne przyczyny operacyjnego usuwania guzków?

Przeczytaj: Guzek tarczycy – kiedy Konieczna jest operacja?