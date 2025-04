Wole guzkowe toksyczne

Wole guzkowe toksyczne to choroba, której istotą jest niekontrolowane wydzielanie hormonów tarczycy przez liczne guzki znajdujące się w obrębie gruczołu. Terapia radiojodem (jodem radioaktywnym) jest jedną z podstawowych metod leczenia tej choroby.

Zazwyczaj wystarcza jedna dawka izotopu jodu (podawana w postaci doustnej), czasem jednak po kilku miesiącach konieczne jest jej powtórzenie.

Leczenie radioizotopem jodu nie jest możliwe przede wszystkim wtedy, gdy wole jest duże i powoduje ucisk na sąsiadujące struktury szyi, bądź gdy wynik biopsji wskazuje, że w obrębie guzka może być obecna zmiana złośliwa (rak).

Wole guzkowe nietoksyczne

W tej chorobie ilość wydzielanych hormonów tarczycy jest prawidłowa. Gruczoł jest powiększony a w jego miąższu znajdują się liczne zmiany ogniskowe bądź też jest on prawidłowych rozmiarów, ale dotykiem wyczuwa się w nim guzek.

Uważa się, że za wzrost guzków w tarczycy odpowiedzialne jest zbyt wysokie stężenie hormonu produkowanego przez przysadkę mózgową – tyreotropiny (TSH).

Metodą na zahamowanie wydzielania TSH przez przysadkę może być terapia hormonem tarczycy – L-tyroksyną. Postępowanie takie jest jednak zwykle mało skuteczne, dlatego podejmuje się je jedynie w wybranych przypadkach (niewielkie powiększenie tarczycy, guzki, których średnica nie przekracza 3–4 centymetrów). Wole guzkowe nietoksyczne może być także leczone, podobnie jak w wole toksyczne, radiojodem.

Do pojedynczych zmian wstrzykiwany może być alkohol etylowy, który powodując obumarcie tkanek guzka, pozwala czasem na znaczne zmniejszenie jego rozmiarów.

Pojedyncze guzki autonomiczne

Guzki autonomiczne są odpowiedzialne za ok. 5% przypadków nadczynności tarczycy. Zmiany te lrównież leczy się zazwyczaj metodą nieoperacyjną – podaniem jodu promieniotwórczego, który niszcząc guzki przywraca gruczołowi tarczowemu prawidłową czynność.

