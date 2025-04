O wolu miąższowym nietoksycznym mówi się, gdy objętość tarczycy jest zwiększona, w badaniu USG gruczoł ma jednolitą strukturę, a jego czynność jest prawidłowa (gruczoł wydziela hormony w odpowiednich ilościach). Pojawienie się wola najczęściej spowodowane jest niedoborami jodu oraz chorobami autoimmunologicznymi tarczycy (jak ma to miejsce np. w chorobie Hashimoto).

Kiedy obecności wola towarzyszą dolegliwości związane z uciskiem na sąsiadujące struktury szyi (duszność, uczucie dyskomfortu, powiększenie obwodu szyi) nie ma wątpliwości co do konieczności podjęcia leczenia. Czasem choroba przebiega jednak zupełnie bezobjawowo, a powiększenie tarczycy wykrywane jest przypadkiem, podczas rutynowego badania lekarskiego. Powodem konieczności podjęcia leczenia już na tym etapie jest fakt, że w nieleczonym wolu miąższowym nietoksycznym dojść może do rozwoju guzków.

Przyczyna choroby a metody leczenia

Bezpośrednią przyczyną powiększenia tarczycy (a później także rozwoju w jej obrębie zmian ogniskowych - guzków) jest działanie hormonu tyreotropowego – TSH. Do wzrostu wydzielania TSH przez komórki przysadki mózgowej dochodzi w odpowiedzi na obniżone stężenie hormonów tarczycy (co może zdarzyć się przy niedoborze jodu). Niedobór jodu dodatkowo zwiększa wrażliwość komórek tarczycy na działanie hormonu TSH, który pobudza podziały komórkowe.

Aby obniżyć stężenie tyreotropiny, konieczne jest zmniejszenie jego produkcji w przysadce mózgowej. Cel taki osiągnąć można przez podawanie syntetycznie wytwarzanego hormonu tarczycy – L-tyroksyny.

Jak wygląda leczenie wola miąższowego nietoksycznego?

Leczenie wola miąższowego obojętnego polega zazwyczaj na stosowaniu L-tyroksyny przez okres 1–2 lat. Hormon ten pacjent przyjmuje w postaci tabletek. Dzięki takiemu postępowaniu dochodzi zwykle do zmniejszenia objętości tarczycy. Czasami udaje się uzyskać jedynie zahamowanie dalszego jej wzrostu.

Jeśli wole nie zmniejsza się mimo stosowanego już przez kilka miesięcy leczenia L-tyroksyną, lekarz zleca zazwyczaj przerwanie jej stosowania na okres około roku i obserwację objętości tarczycy w badaniu USG. Powiększanie się wola wskazuje zwykle na konieczność stałego przyjmowania L-tyroksyny.

