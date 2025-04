Fot. Fotolia

Reklama

Objawy niedoczynności tarczycy

Niedoczynność tarczycy, jedno z najczęściej występujących zaburzeń tego narządu, pięciokrotnie częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Ryzyko wystąpienia choroby wzrasta z wiekiem, jednak cierpią na nią także ludzie młodzi, a nawet dzieci. – "Do niedoczynności dochodzi wtedy, gdy gruczoł nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości hormonów" – mówi dr n. med. Leszek Pietz z poznańskiej Kliniki Promienistej.

Ich zbyt mała ilość spowalnia metabolizm, a co za tym idzie powoduje uczucie zimna czy zmęczenie. – "Osoby zmagające się z niedoczynnością często mimo racjonalnej diety i aktywności fizycznej, tyją, a także mają podwyższone ciśnienie i zwiększoną ilość cholesterolu we krwi.

Jak wylicza lekarz Leszek Pietz, do objawów niedoczynności tarczycy zalicza się:

problemy z pamięcią,

stany depresyjne,

zaburzenia miesiączkowania,

niepłodność,

bóle stawów i mięśni,

wypadanie włosów,

suchość skóry,

obniżenie libido.

Czytaj więcej na forum w dziale: Endokrynolog

Objawy nadczynności tarczycy

Z kolei nadczynność tarczycy, która spowodowana jest produkcją zbyt dużej ilości hormonów, dotyka ok. 2%. dorosłych Polaków. W przypadku tego zaburzenia zbyt duże stężenie hormonów przyspiesza metabolizm, co z kolei powoduje chudnięcie, nadmierną pobudliwość, nerwowość, niepokój czy osłabienie siły mięśni.

Nieleczona nadczynność tarczycy może doprowadzić do przełomu tarczycowego, który zagraża życiu.

Objawami nadczynności tarczycy są także:

przyspieszona czynność serca,

wytrzeszcz oczu,

drżenie rąk,

uczucie osłabienia,

biegunki,

kłopoty ze snem,

wzmożona potliwość,

rzadsze miesiączki.

Zobacz także: Czy chorą tarczycę można wyczuć dotykiem?

Reklama

Jak zdiagnozować nadczynność lub niedoczynność tarczycy?

Jeśli zaobserwujemy u siebie niepokojące objawy, które mogą wskazywać na zaburzenia pracy tarczycy trzeba zgłosić się do endokrynologa, który zdecyduje, jakie badania należy wykonać.

– "Diagnostykę rozpoczyna się zazwyczaj od badania krwi, które ma na celu oznaczenie poziomu TSH – hormonu wydzielanego przez przysadkę mózgową, który pobudza do pracy tarczycę. TSH powinno zawierać się pomiędzy 0,3 a 3,5 mj/l.

Jeśli stężenie jest niższe od minimalnego mamy do czynienia z nadczynnością tarczycy, natomiast stężenie powyżej górnej granicy oznacza niedoczynność" – mówi dr n. med. Leszek Pietz z poznańskiej Kliniki Promienistej.

Jeśli wartość TSH nie mieści się w normie, bada się krew pod kątem poziomu poszczególnych hormonów tarczycy – tyroksyny (T4) i trijodotyroniny (T3). Pozwala to na dokładną ocenę zaburzeń.

Potwierdzenie diagnozy można uzyskać także przez oznaczenie TRH – neurohormonu wytwarzanego przez podwzgórze, który uwalnia TSH.

Poza oznaczeniem poziomu hormonów we krwi tarczycę można zbadać również m.in. przy pomocy USG, scyntygrafii, biopsji czy też przez wykonanie rentgena klatki piersiowej.

USG tarczycy pokazuje jaka jest wielkość gruczołu i czy są w nim guzki. W ten sposób badane są także węzły chłonne. – "Badanie pozwala również ocenić echogenność tarczycy. Jeśli fragment płata ma wyższą lub niższą echogenność możliwe jest wystąpienie guzków, zwapnień, torbieli lub powiększonych naczyń" – mówi dr n. med. Leszek Pietz.

Źródło: Materiały prasowe LTM Communications

Zobacz także: Kiedy zrobić USG tarczycy?