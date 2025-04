Skąd się biorą guzki?

Dokładna przyczyna pojawiania się zmian ogniskowych w gruczole tarczowym nie została do końca wyjaśniona. Udział w ich powstawaniu mają z pewnością czynniki takie jak: niedobory jodu, choroby autoimmunologiczne tarczycy (choroba Hashimoto), czynniki genetyczne, przebyte w przeszłości napromienianie (radioterapia) okolicy szyi.

Torbiele tarczycy

Torbiele są to odgraniczone od pozostałego miąższu tarczycy przestrzenie wypełnione płynem bądź też elementami stałymi. O ile torbiele z płynną zawartością są zazwyczaj łagodne, o tyle wśród torbieli zawierających komponenty stałe częściej zdarzyć się mogą zmiany o charakterze złośliwym. Dolegliwości związane z obecnością torbieli pojawiają się, gdy osiąga ona duże rozmiary, uciskając na przylegające do niej struktury szyi – pojawić się może uczucie ucisku, dyskomfortu, czy też problemy z oddychaniem.

Guzki autonomiczne

Guzki autonomiczne to zmiany, które wydzielają hormony tarczycy niezależnie od sygnałów przesyłanych z kontrolujących czynność tarczycy podwzgórza i przysadki mózgowej. Ich obecność wiąże się najczęściej z występowaniem objawów nadczynności tarczycy.

Guzki zapalne

Zmiany ogniskowe w miąższu tarczycy pojawiać się mogą w przewlekłych chorobach zapalnych tego gruczołu. Chorobą zapalną jest także rzadko występujące podostre zapalenie tarczycy – wyczuwalny guzek tarczycy jest w jej przebiegu zwykle bardzo bolesny.

Nowotwory tarczycy

Guzki nowotworowe stanowią jedynie kilka procent zmian ogniskowych tego narządu. Istnieją jednak grupy osób, u których złośliwy charakter guzka jest bardziej prawdopodobny niż u innych. Należą do nich m.in.:

osoby w których rodzinie występowały przypadki raka tarczycy,

osoby napromieniane w przeszłości z powodu innego nowotworu,

poniżej 18. i powyżej 60. roku życia.

W tarczycy lokalizować mogą się także przerzuty nowotworów innych narządów.

