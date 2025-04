Jak często występuje niedoczynność tarczycy u kobiet w ciąży?

Niedoczynność tarczycy to stan częściowego lub całkowitego zaniku produkcji hormonów tarczycy. Najczęstszą przyczyną niedoczynności tarczycy u kobiety będącej w ciąży jest choroba Hashimoto. Częstość występowania niedoczynności tarczycy w ciąży ocenia się na 0,5% (postać pełnoobjawowa: ↑poziomu TSH i ↓ poziomu wolnych hormonów tarczycy – FT4, FT3) do 3% (postać subkliniczna poprzedzająca postać pełnoobjawową: ↑TSH i prawidłowe - FT4 i FT3).

Kiedy lekarz zleci badania?

Nie ma obecnie zaleceń rutynowej kontroli tarczycy u wszystkich kobiet planujących lub będących w ciąży. Dlatego w niektórych sytuacjach podwyższonego ryzyka wystąpienia niedoczynności tarczycy, lekarz prowadzący (rodzinny, endokrynolog, ginekolog-położnik) powinien skierować kobietę na diagnostykę tarczycy.

Do tych sytuacji należą:

• Objawy wskazujące na niedoczynność tarczycy

• Występowanie u kobiety innych chorób autoimmunologicznych (np.: cukrzyca typu 1, niedokrwistość Addisona-Biermera, bielactwo)

• Występowanie chorób autoimmunologicznych u najbliższych krewnych

• Obecność wola (powiększona tarczyca)

• Wcześniejsze leczenie się „na tarczycę”

• Występowanie chorób tarczycy w rodzinie

• Kobieta diagnozowana wcześniej z powodu niepłodności

• Po przebytych przedwczesnych porodach i poronieniach

Objawy niedoczynności w ciąży

Wśród najczęstszych objawów niedoczynności tarczycy w ciąży można wymienić: nadmierny dla danego tygodnia ciąży wzrost masy ciała, uczucie zimna, sucha skóra, zaparcia, senność. Czasami trudno jest zaobserwować typowe objawy.

Jakie są powikłania nieleczonej niedoczynności?

Nieleczona niedoczynność tarczycy przed ciążą może prowadzić do niepłodności, a w okresie ciąży m.in. do zwiększonego ryzyka poronienia, odklejenia łożyska, nadciśnienia ciążowego. Do powikłań ze strony płodu i noworodka należą m.in.: przedwczesny poród, niska masa urodzeniowa, zaburzenia rozwoju neuropsychologicznego dziecka.

Kobieta planująca ciąże lub będąca w ciąży w każdym przypadku podejrzenia zaburzeń czynności tarczycy (m.in. w/w czynniki ryzyka) powinna mieć wykonane badania hormonalne. W przypadku potwierdzenia niedoczynności należy jak najszybciej wdrożyć leczenie lewotyroksyną. W przypadku występowania już wcześniej potwierdzonej niedoczynności tarczycy lekarz zwiększa dawkę lewotyroksyny zazwyczaj o 30-50%. Pacjentka z niedoczynnością tarczycy w ciąży powinna być prowadzona przez endokrynologa.

